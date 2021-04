Sanidad descarta "a corto plazo" el confinamiento de Zaragoza capital

El Departamento de Sanidad descarta "a corto plazo" el confinamiento perimetral de Zaragoza capital, una posibilidad que está sobre la mesa desde hace unos días. La propia consejera, Sira Repollés, reconoció esta semana que vigilarían la evolución de la ciudad para tomar una decisión. Así lo ha trasladado este viernes el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, en los micrófonos de 'Aragón Radio', al considerar que "hay que estar expectantes a cómo evolucionan los datos".

"En Zaragoza capital llevamos ese patrón de un ligero descenso" aunque "la distribución de los casos no es homogénea", concentrándose, sobre todo, en el Sector III y en áreas básicas de salud como Delicias, Universitas o Bombarda: "En ese sector observamos que se han estabilizado más los casos con un ligero descenso". Tal y como ha añadido, las nuevas medidas restrictivas no se adoptan a partir de "matemáticas puras", por lo que no se adopta el confinamiento al superar una incidencia acumulada a 14 días de 250 casos cada 100.000 habitantes (la ciudad tiene ahora una tasa de 260). "Valoramos eso, pero también la tendencia, la rapidez en el crecimiento, la proporción de la incidencia entre 7 y 14 días...". "Es una mezcla de sensaciones -ha reconocido- Hay buenas noticias pero también números preocupantes". A pesar de todo, esta situación "no debería sugerir ningún cambio a corto plazo, no parece que vaya a ser esa una decisión que podamos adoptar", en referencia a adoptar el cierre perimetral.

Tampoco se esperan nuevas medidas estos días en otros territorios que, a su juicio, tienen altos niveles de contagios: "Seguimos muy atentos a algunos municipios de la franja oriental, como Monzón, Graus, Barbastro, y también Ejea y Tauste; o de la zona de Cariñena". Recordó el bajo nivel que se registra ahora en Teruel, sobre todo en comparación con lo que ocurrió en enero y en febrero.

De cara al próximo puente de San Jorge, ha explicado Falo: "Siempre nos preocupa la movilidad. Si las incidencias no suben y mantenemos este comportamiento de estabilidad, e incluso de descenso, lo que tendremos que hacer es insistir en un planteamiento similar a Semana Santa en el que todos nos mostramos responsables. Cada semana que aguantamos son 60.000 vacunas que ponemos más. Es la media que podemos tener en Aragón".

Además, el director general de Salud Pública ha hecho referencia también a que "parece que el impacto de la Semana Santa no ha sido tan potente como otras experiencias anteriores, como las Navidades o el puente del Pilar". Entre las hipótesis que valoran está que cada vez hay más gente vacunada, que se suma a la población que ha pasado ya la enfermedad, lo que podría provocar "que la transmisión no sea tan rápida". Otro aspecto que ha subrayado es que las fiestas de Navidad tienen una connotación social diferente a las de Semana Santa: "Las de Navidad generaban una interacción social muy potente, con muchas agrupaciones familiares y de amigos". A esto se une, añade, que "ha habido un proceso de aprendizaje en la población", con un "porcentaje de gente prudente, que están interiorizando determinadas prácticas, como la prudencia en los grupos, distancia y mascarilla" e incluso "podría haber un cierto factor de estacionalidad, que de momento no se ha demostrado". Todos estos factores podrían contribuir a que "estas ondas, y probablemente otras sucesivas, empiecen a tener otros comportamientos".

Sí señaló, al mismo tiempo, que en esta ocasión los casos "afectan a población más joven" y la hospitalización y ocupación de ucis "podría corresponder con ese patrón de transmisión".