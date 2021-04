Sanidad vacuna a sus 927 funcionarios de los servicios centrales y provinciales

El Gobierno de Aragón está vacunando a los más de 900 funcionarios de los servicios centrales y provinciales de Sanidad y del Salud, a los que se les dio la oportunidad de apuntarse voluntariamente desde el pasado mes de febrero y a la que se han acogido "de forma masiva", según distintos funcionarios consultados, desde ordenanzas y auxiliares administrativos hasta asesores jurídicos y administradores superiores.

Fuentes oficiales de la DGA se han limitado a señalar este martes que solo han "cumplido" la estrategia nacional de vacunación, que recoge como grupo 3 a todo el personal sanitario y sociosanitario sin inmunizar "con anterioridad". Y a juicio del Ejecutivo aragonés entrarían todos los funcionarios del Salud y de Sanidad que ejercen en las oficinas funciones administrativas y no asistenciales. Estos últimos, como son los médicos, enfermeras o celadores, ya fueron vacunados al estar "en primera línea" y se incluyó también al resto del personal que trabaja en los hospitales y en los centros de salud.

Ahora bien, desde la DGA han dejado muy claro todo el equipo covid –la consejera, el secretario general técnico, la jefa de gabinete, los tres directores generales, el gerente del Salud y otros responsables de área– no se ha vacunado "a pesar de estar dentro de algún grupo" acogido a este derecho que sí han disfrutado el resto de funcionarios. "Se ha decidido hacerlo por edad", han añadido.

La última versión de la estrategia nacional, emitida el pasado 30 de marzo, se especifica que el personal sanitario y sociosanitario que no ejerce sus funciones en primera línea, como son los no asistenciales de Aragón, "se vacunarán con Astra Zeneca".

Vacunación con Astra Zeneca

La misma pauta se decidió para el resto de personal priorizado: estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realizan prácticas clínicas, el personal de los colegios, trabajadores de instituciones penitenciarias y de emergencias, además de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ejército.

Los efectos adversos que han sufrido personas a las que se les administró Astra Zeneca llevó la semana pasada a cambiar la pauta, de modo que ya no se inocula a los que tienen menos de 60 años. Y esto ha llevado a paralizar la inmunización de los funcionarios que no llegan a esta edad, según las mismas fuentes oficiales de la DGA.

La vacunación masiva de los 377 funcionarios de la dirección central de Sanidad y del Salud y de los 550 de los servicios provinciales ha generado malestar entre otros compañeros, que lo critican abiertamente. "No se pueden sostener que se catalogue como sanitarios a la plantilla de los servicios de personal, gestión económica, a los informáticos o a los asesores jurídicos de Sanidad. Sus funciones son de administración general y, además, no asumen ningún riesgo de contagio adicional porque trabajan en una oficina", han apuntado.

El malestar llegó el pasado 31 de marzo hasta la Mesa Sectorial de la DGA , en la que la representación de Comisiones Obreras expuso la "falta de respeto" que suponía, a su juicio, que al personal de oficina de Sanidad se le haya vacunado cuando no es prioritario y a educadores del IASS que van a domicilios se les haya excluido. "Se ha hecho tabla rasa sin responder a criterios de esencialidad y riesgo, que en todo caso se deberían haber discutido", ha aseverado el secretario general del Sector Autonómico de CC. OO.- Aragón, Francisco González.

Este representante manifiesta que la estrategia nacional solo daría cobertura al personal sanitario, una condición que, subrayó, desde un punto de vista legal no tienen la mayoría del personal de los servicios centrales y provinciales de Sanidad. "No están amparados porque la ley no recoge que lo sean los administrativos, ordenanzas, técnicos de gestión, administradores superiores o informáticos. Todos ellos son personal administrativo de Sanidad, pero no sanitarios", ha apostillado.