Resignación y quejas en Cuarte, Fraga y La Litera: "Vamos de parapalo en parapalo"

Cuarte lamenta que Semana Santa "va a costar casi un mes de cierre"

"Salvar Semana Santa nos va a costar casi un mes de cierre. Parece que no aprendemos y en cuanto nos dan suelta los problemas se repiten. Hubiera preferido que no salvaran el puente y estar ahora bien". Miguel Lafuente, propietario del bar El Dolar, de Cuarte de Huerva, lamentó así este martes las nuevas restricciones. El cierre del negocio a las 20.00 le va a suponer un "auténtico varapalo" a sus planes. "Habíamos contratado a dos personas a media jornada para estas semanas en las que iba a haber más trabajo gracias al buen tiempo y ahora ¿qué hacemos?", se preguntaba. Además, cuestionó que limitar el horario a los establecimientos hosteleros no tiene sentido "cuando al cerrar la puerta la gente se queda en la plaza o se va al parque en grupos hasta que llega el toque de queda". "Más control habrá si los hosteleros hacemos cumplir el aforo en las mesas hasta que hay que irse a casa que si se deja a la gente sin opciones de ir a ningún sitio", opinó tajante.

Para Lafuente el cierre estaba anunciado "porque la gente se ha movido mucho en vacaciones" y los encuentros familiares y con amigos han favorecido los contagios. Todo lo contrario opinó el alcalde, Jesús Pérez, quien aseguró que la medida le había cogido "por sorpresa" y no se la esperaba "teniendo en cuenta que Zaragoza, con unos datos preocupantes, sigue abierta con normalidad". Aún así, recordó que hay que cumplir la decisión de Sanidad y hacer un "esfuerzo" para que conseguir que la incidencia disminuya en los próximos días. Ha registrado una incidencia al alza de 401.

Los negocios cuartanos, a los que acuden habitantes de poblaciones del entorno como María de Huerva, Cadrete, Botorrita y la propia capital aragonesa, ya empezaron a notar las cancelaciones. "El 43% de nuestros clientes son de fuera del municipio y desde que se ha conocido la noticia ya hemos tenido 25 o 30 citas anuladas", explicaron Alicia Royo y José Luis López, dueños de la peluquería y salón de belleza Mi mundo es arte. Algunos de estos huecos los llenaban con vecinos de la población "que adelantan los tratamientos por si llega el confinamiento en casa".

La situación se repite en el local D-uñas que abrió sus puertas el pasado 22 de abril y ahora se encuentra con este contratiempo. "Tenía ganas de montarme algo por mí misma y con 43 años era ahora o nunca. Me lancé y me convertí en una mujer emprendedora, lo que no podía imaginar es que me iba a caer algo así. Lo llevaremos lo mejor posible", apuntó Ana Felices. A primeras horas de la tarde la agenda ya se había resentido. Jesi Arruga, una de las esteticistas, se preparaba también para hacerse con el salvoconducto que le permita acudir cada día desde María de Huerva a trabajar.

Con "resignación" se lo tomaron Marta Bruna y Merche Bueno, al frente del negocio Pespuntes de arreglos de ropa, bordados y tintorería. Van a ver también cómo desaparecen encargos de otras poblaciones, precisamente en un mes en el que las comuniones y bodas habían dado "algo de alegría" a su taller. "Es otro golpe casi mortal para el pequeño comercio, pero sobreviviremos. ¿Qué podemos hacer?", concluyeron.

Gregorio Abadía, frente a su restaurante de Fraga Digital Fraga TV

El sectos hostelero de Fraga: "Vamos de varapalo en varapalo"

Las nuevas restricciones impuestas en Fraga tras registrar 74 positivos en los últimos 14 días y una incidencia al alza de 482 no suponen una sorpresa en el sector de la hostelería, que verá reducidos los grupos de clientes y además, tendrá que volver a bajar la persiana de sus negocios a las 20.00. El responsable del sector en la Asociación Intersectorial del Bajo Cinca, Gregorio Abadía, mostró este martes su malestar al considerar que "vamos de varapalo en varapalo por la pésima gestión de quien nos gobierna". Y es que explicó que los hosteleros de esta zona ni siquiera pudieron completar una buena Semana Santa, ya que "somos un lugar de paso, y por tanto, las restricciones a la movilidad, unidas a los horarios anteriores, donde era imposible servir una cena en condiciones, nos impidieron trabajar en las mismas condiciones que lo hicieron otros lugares".

La alcaldesa de Fraga, Carmen Costa, aceptó las medidas adoptadas, aunque también advirtió que "de poco o nada servirán si no llegan acompañadas de un mayor control de las entradas y salidas". "Hay que incrementar los controles si queremos que el cierre perimetral resulte efectivo y la incidencia se reduzca", subrayó. Por ello, la primera edil anunció que elevará su petición a la Subdelegación del Gobierno en Huesca, a la que solicitará "un mayor esfuerzo" con el fin de vigilar el alto flujo de personas, especialmente en las fechas actuales, es decir, a un paso del inicio de la campaña de fruta y la llegada de los temporeros.

A la población, Costa también pide "responsabilidad individual" y "un último esfuerzo", con el fin de atajar los contagios y reconducir la actual situación. "Desde el consistorio, seguiremos trabajando y velando por el bienestar de toda la población", concluyó, valorando también las repercusiones que el cierre perimetral puede tener sobre los sectores productivos de la ciudad, a los que expresó su apoyo.

Elena Terán, presidenta de los comerciantes de Binéfar y La Litera E. T.

El comercio de La Litera advierte que "puede ser la puntilla para muchos"

"Nos están hundiendo en la miseria y esto es un jarro más de agua helada". Así valoró este martes Elena Terán, presidenta de la Asociación de Comercio y Servicios de Binéfar y Comarca de La Litera, el cierre perimetral de la comarca tras sumar 137 positivos en 14 días y una incidencia de más de 700. Terán advirtió que "puede ser la puntilla definitiva para muchos negocios" ya que Binéfar es el centro económico y de servicios para toda La Litera y para localidades de comarcas cercanas. Espera que se levante cuanto antes "porque si nos cierran, nos hunden", insistió.

El presidente de la Comarca, Josep Antón Chauvell, reconoció que temían un endurecimiento de las restricciones tras el "repunte exponencial" de varias poblaciones. "Siempre es una mala noticia pero esperemos que la gente cumpla con las restricciones y no vaya a más", dijo. A su juicio, las causas son una incógnita "porque en algunas localidades hay familias contagiadas que no han tenido relación unas con otras con lo cual te hace pensar que es un virus traidor que sale por donde menos lo esperas".

La zona de salud de Tamarite encabeza la incidencia de los últimos 14 días con una tasa de 504. Y en gran parte es debido a Altorricón, con 1.400 habitantes, donde se han detectado ya 29 positivos en dos semanas, principalmente en familias y grupos de amigos. La mayoría son leves pero hay ya algún caso grave hospitalizado. Su alcaldesa, Susana Ramón, admitió que "se veía venir" el confinamiento. "La situación es delicada y preocupante, esperemos que la gente haga caso de las nuevas restricciones y podamos salir de esta cuanto antes".

Mientras, el alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, apeló a la responsabilidad individual para atajar el repunte que atribuyó a reuniones sociales y familiares de la Semana Santa y a la movilidad laboral o hacia segundas residencia de La Litera desde Cataluña. "Hemos de respetar la decisión de Sanidad y las medidas para controlar el aumento y regresar el 9 de mayo a la normalidad", recalcó.

