El retraso de Janssen y la escasez de Astrazeneca suponen otro revés en la vacunación en Aragón

La programación de la vacunación contra la covid-19 ha sufrido un nuevo revés. Al recorte del suministro en la entrega de las dosis de Astrazeneca que tenían que llegar a Aragón, un 84% menos de las esperadas, se suma ahora la decisión de Janssen de retrasar la distribución de las unidades en Europa después de que Estados Unidos recomendara paralizar temporalmente su uso al detectar seis casos de trombos. El Gobierno autonómico, no obstante, mantendrá esta semana el ritmo previsto, con más de 65.000 vacunas, aunque no inoculará las 4.100 monodosis de Janssen que tenían que haber llegado hoy, y con la vista puesta en las partidas que recalarán en la Comunidad a partir de ahora. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló que España "está expectante" aunque "preparada" para recibir las primeras 300.000 dosis comprometidas y no se pronunció sobre un posible retraso del calendario de vacunación. Así, mantendría su objetivo de inmunizar al 70% de la población para finales de agosto.

La Comunidad aragonesa preveía recibir este mismo miércoles 4.100 dosis de este fármaco, con la intención de incorporarlas a la programación de la campaña de inmunización a finales de esta semana para reforzar la estrategia en mayores de 70 años. La Consejería de Sanidad, según anunció ayer martes, estimaba que se inocularan el viernes y el sábado en alguno de los ocho puntos centralizados distribuidos por la Comunidad y, conforme se fuera teniendo una mayor disponibilidad de este fármaco, se irían definiendo otros grupos de edad y colectivos a vacunar.

Fuentes de Sanidad informaron este martes por la tarde que el Ministerio de Sanidad confirmó oficialmente que no se recibirán las vacuna de Janssen esperadas. La previsión es que Aragón pudiera tener hasta 165.000 unidades de Janssen durante este segundo trimestre, lo que aceleraría el ritmo de vacunación. Además, el martes solo se recibieron 3.900 vacunas de la farmacéutica Astrazeneca, frente a las 25.000 previstas, lo que podría ralentizar el proceso de cara a la siguiente semana.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, reconoció que "si en los próximos días no llegan más dosis de Astrazeneca, se acabarán". Con los suministros actuales, llega "hasta principios de la semana que viene" y si no se reciben más "se habrá gastado hasta la reserva estratégica". Defendió el sistema de mantener un ‘stock’ de fármacos porque "permite hacer una distribución logística". "La vacunación va bien -dijo- pero ojalá tuviéramos más vacunas". Tal y como dijo, el sistema de vacunación en Aragón "está basado en la Atención Primaria". "Nos parece importante -apuntó- que la gente, si puede, se vacune cerca de su domicilio", aunque no descartó que, si llegan más unidades, se refuercen con nuevos espacios.

El Departamento de Sanidad ha abierto ya las agendas para autocita de inmunización frente a la covid-19 de dos nuevos grupos de edad: los nacidos entre 1946 y 1948 -es decir, personas que cumplen 73, 74 y 75 años en 2021- y de 1959 a 1961, de 60 a 62. A partir de ahora, las agendas permiten citarse a todas las personas que tienen 73 años o más (que hayan nacido en 1948 o en años anteriores). Estas franjas de edad recibirán la vacuna de Pfizer, Moderna o Janssen. Continúa la vacunación con Astrazeneca de los mayores de 60 años de colectivos esenciales (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, docentes, profesionales sanitarios y emergencias...), a través del sistema de autocita. También se mantiene de forma permanente la inmunización de las nuevas incorporaciones en los grupos de residentes de centros de mayores, trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y sus cuidadores.

Esta semana se están distribuyendo más de 65.000 dosis: 10.050 de Astrazeneca, 6.510 de Moderna y 48.984 de Pfizer. En esta cantidad global no se incluían las 4.100 que se preveía que llegaran a lo largo del día. A esta cantidad, además, hay que añadir unas 9.000 que se enviarán en unos días a los hospitales para empezar a citar previsiblemente a partir del viernes a los grupos de personas con condiciones de muy alto riesgo, tal y como marca la Estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad: trasplantados, pacientes en diálisis, pacientes oncohematológicos, enfermos de cáncer en tratamiento con quimioterapia citotóxica y afectados por VIH, fundamentalmente. Estas personas serán citadas desde los propios centros hospitalarios.

Aragón ha administrado, hasta el 12 de abril, 324.269 dosis, de las que 103.807 corresponden a segundas dosis, según los datos ofrecidos ayer por el portal de Transparencia. El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, indicó que esta cifra está cerca de igualar al número de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia: 114.600. "Ayuda a fijar horizontes de optimismo", dijo: "La vacunación sigue avanzando". Casi el 90% de los mayores de 80 años están vacunados con una dosis y cerca de la mitad, con la pauta completa. Además, indicó que el 18,5% de la población de más de 18 años tiene ya una dosis y el 8,7%, las dos. Falo trasladó también los escasos casos de coronavirus que se confirman en centros sanitarios y sociosanitarios, "dos de los ámbitos donde la transmisión ha sido más potente". La Comunidad ocupa, dijo, el sexto puesto a nivel nacional respecto al porcentaje de ciudadanos mayores de 16 años que han recibido ya la pauta completa, y que ronda el 9%.

Por otra parte, a preguntas de los medios, el director general de Salud Pública consideró "debatible" la posibilidad de que se pueda retomar la vacunación en menores de 60 años con Astrazeneca que lo soliciten voluntariamente, como han planteado otras comunidades como Andalucía o Madrid. Falo añadió que las vacunas son "eficaces y efectivas".