Calendario laboral en Aragón hasta mayo de 2021: los próximos festivos

El calendario laboral aragonés hasta el próximo 31 de mayo contempla varias fechas festivas. Cada una de ellas supone otra ocasión para seguir conociendo Aragón y sus múltiples encantos, siempre con la responsabilidad que exige el civismo y las circunstancias sanitarias actuales. La riqueza patrimonial de Aragón, tanto en el plano natural como en el arquitectónico, da para muchos planes excitantes, con el añadido de las magníficas alternativas gastronómicas. En este mes de abril, después del descanso por Semana Santa, una fecha destaca de manera especial: el día de San Jorge, patrón de Aragón. Este 23 de abril cae en viernes y se constituirá, por tanto, un puente festivo en toda la comunidad.

Festivos de abril y mayo en Aragón

Las fiestas laborales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles para los meses de abril y mayo de 2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón, corresponden al viernes 23 de abril, San Jorge, Día de Aragón y al 1 de mayo, sábado, Fiesta del Trabajo. No obstante, cada pueblo aragonés remite anualmente sus propuestas de fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, y a propuesta del pleno del ayuntamiento correspondiente, puede determinar hasta dos fechas. Por tanto, estos son los municipios aragoneses que disfrutaran de días festivos a partir de este miércoles 14 de abril:

Festivos en la provincia de Zaragoza en abril y mayo

Abril

ALBORGE. 29 de abril

BALCONCHÁN. 16 de abril

GELSA. 29 de abril

JARQUE DE MONCAYO. 29 de abril

LITAGO. 22 de abril

LUCENI. 29 de abril

MAINAR. 26 de abril

MEZALOCHA . 29 de abril

MONREAL DE ARIZA. 29 de abril

OSERA DE EBRO. 16 de abril

PINSEQUE. 29 de abril y 30 de abril

POMER. 22 de abril

SÁSTAGO. 26 de abri

SEDILES. 30 de abril

SOBRADIEL. 22 de abril

TAUSTE. 21 de abril

VALDEHORNA. 26 de abril

VILLAFRANCA DE EBRO. 29 de abril

Mayo:

ACERED. 10 de mayo

AGUILÓN. 15 de mayo

ALCALÁ DE EBRO. 10 de mayo

ALCALA DE MONCAYO. 7 de mayo

ALFAMÉN. 14 de mayo

ALFORQUE. 19 de mayo

ALHAMA DE ARAGÓN. 21 de mayo

ALMOCHUEL. 15 de mayo

ALMOLDA (LA). 21 y 24 de mayo

ARÁNDIGA. 10 de mayo

ASÍN. 10 de mayo

ATEA. 14 de mayo

BALCONCHÁN.17 de mayo

BIEL. 10 de mayo

BOQUIÑENI. 24 de mayo

BORJA. 3 de mayo

BOTORRITA. 7 de mayo

CADRETE. 3 de mayo

CASTEJÓN DE LAS ARMAS. 17 de mayo

CASTILISCAR. 7de mayo y 14 de mayo

CERVERA DE LA CAÑADA. 10 de mayo

CETINA. 19 de mayo

CHODES. 8 de mayo

CUBEL. 17 de mayo.

ENCINACORBA. 3 de mayo

EPILA. 24 de mayo

FABARA. 17 de mayo.

FUENDEJALON. 24 de mayo

FUENTES DE EBRO. 14 de mayo

GODOJOS. 10 de mayo

LAYANA. 14 de mayo

LÉCERA. 10 de mayo

LETUX. 2 de mayo

LONGARES. 10 de mayo

LUNA. 14 de mayo

MALANQUILLA. 3 de mayo

MIEDES DE ARAGÓN. 12 de mayo

MUNÉBREGA: 10 de mayo.

NAVARDÚN. 9 de mayo

NOVALLAS. 11 de mayo

ONTINAR DE SALZ. 17 de mayo

ORCAJO. 8 de mayo

PANIZA. 21 de mayo

PARACUELLOS DE JILOCA. 3 de mayo

PEDROLA. 15 de mayo.

PERDIGUERA. 14 de mayo

PINA DE EBRO. 7 de mayo

PURUJOSA. 28 de mayo

RICLA. 21 de mayo

SADABA. 3 de mayo

SALILLAS DE JALÓN. 21 de mayo

SANTA CRUZ DE MONCAYO. 3 de mayo

SOS DEL REY CATOLICO. 24 de mayo

TALAMANTES. 21 de mayo

TERRER. 10 de mayo

TIERGA. 3 de mayo

TOBED. 15 de mayo

TORRES DE BERRELLÉN. 7 de mayo

TORRIJO DE LA CAÑADA. 28 de mayo

UNCASTILLO. 31 de mayo

VALMADRID. 10 de mayo

VERA DE MONCAYO. 14 de mayo

VIERLAS. 8 de mayo

VILLANUEVA DE GÁLLEGO. 15 de mayo

VILLANUEVA DE JILOCA. 9 de mayo

VILLARREAL DE HUERVA. 8 de mayo

VISTABELLA DE HUERVA. 22 de mayo

ZUERA. 24 de mayo

Festivos en la provincia de Huesca en abril y mayo

Abril:

Pueyo de Fañanás. 29 de abril

San Jorge. 24 de abril.

ANTILLÓN. 30 de abril

Azanuy. 29 de abril.

BAÉLLS. 16 de abril

Cerler. 29 de abril

BIERGE. 29 de abril

BINACED - VALCARCA. 26 de abril

CANDASNOS. 26 de abril.

CHIMILLAS. 22 de abril

FISCAL. 26 de abril

Salinas de Hoz. 26 de abril.

HUERTO. 16 de abril.

NUENO. 26 de abril.

El Tormillo. 22 de abril

PUEYO DE ARAGUÁS (EL). 16 de abril.

QUICENA. 29 de abril

SECASTILLA. 30 de abril.

SESUE. 30 de abril

SIÉTAMO. 28 de abril

VILLANOVA. 29 de abril y 30 de abril

Mayo:

ABIZANDA. 10 de mayo

AGÜERO. 22 de mayo

ALBALATILLO. 15 de mayo

ALBERO BAJO. 7 de mayo

Sodeto. 14 de mayo

ALCALA DE GURREA. 7 de mayo

ALCALÁ DEL OBISPO. 28 de mayo

Ola. 6 de mayo

ALMUDÉVAR. 15 de mayo

Frula. 21 de mayo

Alins del Monte. 8 de mayo

BAILO. 3 de mayo.

BARCABO. 15 de mayo

BLECUA-TORRES. 7 de mayo

Oto. 7 de mayo

Asín de Broto. 3 de mayo.

CAPDESASO. 3 de mayo

CAPELLA. 15 de mayo

CASTIGALEU. 15 de mayo

Morillo de Liena. 3 de mayo

Navarri. 8 de mayo

LA FUEVA. 29 de mayo

Coscujuela de Fantova. 24 de mayo

Montesusin.15 de mayo

Callén. 10 de mayo

IGRIÉS. 8 de mayo

Yequeda. 8 de mayo

JACA. 7 de mayo

San Lorenzo de Flumen. 14 de mayo

Orillena. 3 de mayo

Santa Engracia. 24 de mayo

Sarsamarcuello. 24 de mayo

Linas de Marcuello. 24 de mayo

LUPIÑÉN-ORTILLA (LUPIÑÉN). 15 de mayo

Ortilla. 15 de mayo

Montmesa. 15 de mayo

Belsué. 22 de mayo

OLVENA. 8 de mayo

OSSO DE CINCA. 14 de mayo

PEÑALBA. 3 de mayo

PEÑAS DE RIGLOS (LAS) (RIGLOS). 10 de mayo

PERALTA DE ALCOFEA. 24 de mayo

El Tormillo. 14 de mayo

Cuatrocorz. 15 de mayo.

Gabasa. 15 de mayo

PIRACÉS. 22 de mayo

PUEBLA DE CASTRO (LA). 24 de mayo

PUENTE LA REINA DE JACA (PUENTE LA REINA). 14 de mayo

PUEYO DE SANTA CRUZ. 3 de mayo

ROBRES. 17 de mayo.

SALILLAS. 26 de mayo

SANGARRÉN. 15 de mayo

SANTA María DE DULCIS (HUERTA DE VERO). 14 de mayo.

SARIÑENA. 15 de mayo

Cartuja de Monegros. 15 de mayo

Lamasadera. 15 de mayo

SENA. 21 de mayo

Aniés. 7 de mayo

Esquedas. 10 de mayo

TARDIENTA. 22 de mayo y 24 de mayo

TORLA. 24 de mayo

TORRALBA DE ARAGÓN. 3 de mayo

VALFARTA. 7 de mayo

VICIÉN. 10 de mayo

Festivos en la provincia de Teruel en abril y mayo

En momentos tan complicados como el actual, los municipios se han resignado a que las celebraciones sean nuevamente en el ámbito privado; la lenta evolución del calendario de vacunaciones sigue anticipando que la celebración siga siendo en todas las medidas de prevención conocidas por toda la población: mascarilla, distancia social o lavado frecuente de manos. Además, todas las fiestas, verbenas y cualquier evento popular siguen suspendidas hasta las 00.00 del día 9 de mayo de 2021, día que se prevé que finalice el estado de alarma. A partir de dicha fecha, salvo que se acuerde expresamente la posibilidad de celebrarlas con carácter general, podrán autorizarse por la autoridad sanitaria, en su caso, siempre que la evolución de la situación epidemiológica así lo permita. La actividad desarrollada en peñas o locales de reunión asimilados queda también suspendida hasta las 00.00 del día 9 de mayo de 2021.