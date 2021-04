Maratón en el CEIP Francisco de Goya de Calatayud para conocer mejor los ODS

Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, que se celebró el pasado 22 de marzo, el CEIP Francisco de Goya de Calatayud (Zaragoza) despidió el trimestre de forma lúdica, deportiva y saludable con una maratón, en la que participó todo el alumnado, buena parte del profesorado y los chicos y chicas del Colegio Público de Educación Especial Segeda, que suelen participar habitualmente en las iniciativas del centro. Bajo el lema ‘Agua y salud para todos’, la maratón se desarrolló con todas las medidas de seguridad, de distanciamiento y de higiene, con las que venimos trabajando a lo largo del curso y que están incluidas en el plan de contingencia del centro.

Objetivo: trabajar los ODS

Esta maratón está incluida en el proyecto Erasmus+ ‘Once upon a time there was a school’, que desarrollamos en el centro y cuyo principal objetivo, durante este curso, es que nuestro alumnado conozca los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y sea consciente de la importancia de que todas las personas tomemos conciencia y seamos partícipes con todo lo bueno que podemos aportar. Los ODS que han abanderado nuestra maratón son los que incluyen: agua limpia, alimentación sana, salud y bienestar y educación de calidad.

La carrera ha sido más motivadora y del agrado de nuestro alumnado, si cabe, gracias a las empresas de embotellado de agua Fontecabras, de Jaraba, y Frutas Erruz, de Paracuellos de Jiloca, que nos proporcionaron agua y fruta para nuestra maratón. Cuando programamos la actividad pensamos en ellas por lo mucho que tienen que ver con los ODS trabajados: el agua potable y la alimentación sana.

