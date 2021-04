Teruel dispone un equipo para ayudar en la autocita de la vacuna a mayores

El Ayuntamiento de Teruel va a poner en marcha un equipo de informáticos en el Centro de Día Santa Emerenciana que ayudará a las personas mayores o aquellas que lo necesiten a solicitar cita previa para la vacunación de la covid-19, a través del portal Salud Informa.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien ha precisado que el servicio todavía no está activo, pero que en cuento se ponga en marcha se dará a conocer el horario de atención al público.

“Muchas veces las personas mayores no tienen competencias digitales y, por tanto, no saben cómo hacer la autocita para vacunarse o no tienen quien se la haga, lo que está provocando innumerables consultas en los centros de salud que están colapsando los mostradores”, ha explicado la alcaldesa.

Buj ha destacado que con este dispositivo quieren apoyar al Gobierno de Aragón y ha considerado que la ubicación en el Centro de Día Santa Emerenciana es la adecuada porque es un lugar “de referencia” para la gente mayor.

De cara a una posible vacunación masiva, la alcaldesa ha vuelto a ofrecer el Palacio de Exposiciones y Congresos por si fuera necesario y ha asegurado que está en “perfectas condiciones” para habilitarlo en el momento en el que fuera necesario.

“Toda la sociedad estamos esperando que las vacunaciones sean masivas y yo desde el primer momento he ofrecido las instalaciones municipales que fueran necesarias para llevar a cabo está vacunación masiva”, ha subrayado Buj, quien ha recordado que desde Sanidad se pidió a los ayuntamientos tener disponibles algunos espacios para este fin.

Por otro lado, la alcaldesa de Teruel ha detallado que la instalación de filtros HEPA y medidores de CO2 en los centros educativos de la ciudad está en proceso de adjudicación, al que se presentaron 18 empresas.

“Hay que recordar que, por desgracia, esta situación nos va a acompañar durante todo 2021 por lo menos, por tanto estos filtros servirán no solamente para estos meses sino también para el curso que viene”, ha concluido Buj.