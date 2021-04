La DGA presiona a la ministra Ribera para que recurra la sentencia sobre Mularroya

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha asegurado este lunes que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le acaba de asegurar al presidente aragonés, Javier Lambán, que aún no ha tomado una decisión sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el proyecto de obras del embalse de Mularroya. Pese a que el Ministerio lo confirmó la semana pasada tras hacerse público el fallo de la Audiencia Nacional, la DGA apunta otra postura mientras presiona a Ribera para que finalmente recurra y se adopten "todas las medidas necesarias" para garantizar no solo la continuidad de las obras, sino su finalización y puesta en servicio. "Según la conversación, no hay nada decidido definitivamente, están estudiando la sentencia y sus consecuencias sobre los regantes", ha añadido hasta en tres ocasiones.

Olona así lo ha manifestado tras la reunión que ha mantenido junto Lambán y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, con la Junta Central de Usuarios del Jalón, que ultima su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al igual que las adjudicatarias de las obras del embalse, Acciona y Sacyr. El consejero les ha trasladado todo el apoyo de la DGA porque "Mularroya es imprescindible para el desarrollo de Aragón, la lucha contra la despoblación y la protección y mejora de la agricultura familiar".

La versión oficial trasladada por el Ministerio a este diario el pasado viernes es que iban a acatar el fallo y estudiar "cómo proceder a su ejecución", sin aclarar si paralizaban las obras en las que ya se han invertido 133 de los 188 millones a los que se eleva el contrato de adjudicación.

Los jueces de la Audiencia Nacional aceptaron parte de las alegaciones ecologistas, que denunciaban la infracción de la Directiva Marco del Agua y el "deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, así como los acuíferos de las sierras de la Virgen y Vicor". Sin embargo, rechazaron la nulidad de la infraestructura por no contar con un informe de viabilidad en lo que respecta al proyecto de inversiones.

A este respecto, Olona ha destacado que la declaración de impacto ambiental no se ha anulado, por lo que entiende que la situación es "perfectamente subsanable" con la declaración de un interés público superior que, a su juicio, existe. "Nos vamos a tener que esforzar más en demostrar lo evidente ante los tribunales", ha añadido.

Aunque el cuatripartito no está facultado para recurrir, el titular de Agricultura ha indicado que hay "fundamento" tras analizar la sentencia. "Obedece a razones de carácter formal que se deben subsanar para finalizar las obras", ha dicho.

Además, ha adelantado que el presidente de las Cortes, Javier Sada, ha solicitado la convocatoria de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua para abordar la situación de una de las principales obras de regulación previstas.

Por su parte, el presidente de la junta central de usuarios del Jalón, Jesús Ángel Lamuela, ha reiterado que recurrirán la sentencia y ha adelantado la intención de las contratistas de acudir también al Supremo. El abogado y secretario de la Junta ya está trabajando en ello para defender "el futuro" de las 25.000 personas que viven de la agricultura en el valle, donde hay 45.000 hectáreas de regadío y con el embalse se podrían ampliar en 5.000. "No hay mucha capacidad de regulación y con el embalse podríamos pasar del 45% a la práctica totalidad", ha aseverado.