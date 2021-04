El SEPE revisa pagos indebidos en más de 10.000 expedientes ante la campaña de la renta

Cobrar de dos pagadores distintos, de la empresa y del Estado, por el uso masivo que las compañías hicieron en 2020 de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) complica este año la declaración de la renta. No solo porque los pagos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se hicieron sin retención alguna, que ahora sí aplicará Hacienda, sino también porque hay más de diez mil ERTE a revisar por este organismo público por pagos indebidos. «Tenemos un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria para comprobar quién ha cobrado de más y quién de menos por los ERTE», explicó Fernando de Miguel, director provincial del SEPE en Zaragoza y coordinador territorial en Aragón. «Hay más de 10.000 expedientes pendientes de revisar por pagos indebidos, lo que nos va a llevar meses de trabajo. Teníamos dos personas en esto y hemos puesto a trece», dijo.

Aunque algunos de los afectados puedan ya haber regularizado la situación y estar al día de los pagos, es decir, haber devuelto lo que cobraron de más por los ERTE, la campaña de la renta marcará el punto de inflexión. Al cotejar los datos con Hacienda, se verá realmente lo que hay y se actualizarán los datos y puede que en algunos casos los trabajadores tengan que hacer una declaración complementaria a posteriori.

«Este problema lo veíamos venir, pero ha sido casi inevitable por la situación extraordinaria que supuso la pandemia. En marzo del año pasado, cuando decretaron el confinamiento, muchas empresas no sabían a cuantos trabajadores meter en el ERTE y al final nos mandaban al SEPE a todos los de la plantilla, aunque luego algunos de esos trabajadores no hicieran uso del ERTE y siguieran trabajando. Todo eso generó pagos indebidos que ahora toca revisar», indicó el coordinador territorial del SEPE en Aragón, quien recordó que no se aplicó retención alguna al pago de los ERTE porque no se sabía cuánto tiempo habría que mantenerlos.

«Los afectados por los ERTE cobraron la totalidad, sin retención alguna, y ahora tendrán que liquidar con Hacienda. Sabemos que podemos tener quejas por esto. Solo en muy contadas excepciones algunos se pagaron la retención por lo cobrado, pero la mayoría no», precisó Fernando de Miguel. «Quedan todavía más de dos meses para que termine la campaña de la renta y queremos revisar una buena parte de los ERTE pendientes, pero no sé si llegaremos a todo», admitió.

Lo que sí va a producirse este año, según el director provincial del SEPE en Zaragoza, es una reducción casi a la mitad en el gasto por parte del SEPE para pagar los ERTE y el resto de prestaciones. «Si en 2020 pagamos 842 millones de euros, para este año, teniendo en cuenta que en marzo solo en Zaragoza hemos pagado unos 30 millones, esperamos que el pago total en 2021 esté en unos 500 millones aproximadamente», indicó. Esta proyección, precisó Fernando de Miguel, se basa en la reducción mes a mes del número de afectados por ERTE. Si en octubre de 2020 eran 17.560 aragoneses, en noviembre bajaron a 17. 337; en diciembre subieron a 18.219; y a lo largo del primer trimestre han seguido a la baja. En enero 15.428, en febrero 14.729 y en marzo, 14.344.

