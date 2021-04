Tercer día sin teléfono fijo en Valpalmas

"Desde el jueves a mediodía estamos sin teléfono fijo. Esto es vergonzoso". Ese es el testimonio de José Lafuente, alcalde de Valpalmas, y los tonos de fuera de servicio es lo que se escucha cuando se comprueba. Los únicos teléfonos que funcionan son los del ayuntamiento y el del botiquín, según fuentes del consistorio, "el resto ninguno".

En este pueblo de la comarca de las Cinco Villas están censadas 137 personas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística –de 2020-, y aunque residan en torno al centenar, apunta el alcalde, por encima de una veintena son personas de más de 80 años que viven en soledad. "Muchos nos apañamos con el móvil, pero los mayores no tienen forma, solo tienen fijo. Además, tampoco les funciona el teleasistencia", lamenta Lafuente en declaraciones a este periódico. "Todos los mayores tienen la familia fuera y no pueden hablar. Si hay una emergencia o se ponen enfermos por la noche y puede haber un problema", indica Ismael Gállego, vecino de la localidad.

Además, la avería también ha afectado a negocios del pueblo. "Estos días en la cooperativa no pueden trabajar con fundamento porque el teléfono y todo lo que va por línea fija no va", explicaba Gállego. No obstante, tachan de "rara" la avería, puesto que internet sí que funciona.

Cuando informan del problema les responden que "hay una avería muy grande y que está en reparación". Desde Telefónica les indican que les avisarán cuando se solucione y ahora, cuando llaman para recordar la incidencia les contestan que está en vías de resolverse. La compañía, preguntada por este diario, aseguró que ya se había arreglado y, ante la situación que relatan los vecinos, dijeron que lo volvían a mirar.

Recuerdan que hace unos días se repitió lo mismo, pero lo solucionaron. "Hemos caído otra vez en lo mismo, hace un par de días iba a ratos", indicaba Gállego este viernes. "Esto es pequeño y aquí no hay industria, pero dentro de la situación del pueblo tenemos la necesidad de un teléfono que se paga regularme y un día puede haber un fallo, pero hay que darle la solución, no tantos días sin línea… -recriminaban los valpalmeros-. Esto ya es reincidencia y nos merecemos un respeto".