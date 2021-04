Una profesora zaragozana sufre una trombosis pulmonar a los 10 días de la vacuna de Astrazeneca

Diez días después de recibir la primera dosis de Astrazeneca, María, una profesora de educación infantil de 42 años, se despertó el 21 de marzo con dolor en la parte baja de las costillas, más concretamente, en el lado izquierdo. También le costaba respirar. Una vez en el hospital corroboraron los peores pronósticos: tenía un trombo en el pulmón. "Tres días después y con cinco dosis de heparina descubrieron que la vena iliaca estaba coagulada", detalla esta zaragozana, que atribuye su situación a la inyección recibida. No obstante, el especialista que la atendió no pudo determinar la causa de la trombo embolia ni si tenía relación con la fórmula anglo sueca.

"Y ahora soy invisible", afirma en referencia a que su caso no aparece en los registros de efectos secundarios. "Si me hubieran avisado que existían estos riesgos, hubiera valorado si me compensaba o no vacunarme", continua, tras señalar que el trombo que sufrió le afecta en su "día a día". "Me han dicho que habrá que ver cómo evoluciona, pero, de momento, no puedo ni dar clase", lamenta sentada en un banco porque ahora para ella andar más de 300 metros se ha convertido en un deporte de riesgo, mientras que dos días después de recibir esta primera dosis fue capaz de correr 15 kilómetros.

En un mes le tocaría la segunda dosis y las dudas sobre cómo actuar son infinitas. "El neumólogo me ha dicho que en mi situación actual no tengo riesgo de que se forme otro trombo. Sin embargo, tras el efecto que tuvo en mi organismo la primera dosis, mi médica de cabecera no me la recomienda", puntualiza.

La disyuntiva seguramente la solventará el Consejo Interterritorial, que ya ha suspendido la vacunación con Astrazeneca en menores de 60 años tras confirmarse la relación entre esta fórmula y la aparición de casos muy extraños de trombos, concretamente, el de senos venosos cerebrales y el abdominal. Fuentes de Sanidad afirmaron que en Aragón no se ha notificado ningún caso de estos trombos específicos.