Una guía para vivir y trabajar "donde siempre has querido"

Elaborar un plan definiendo razones, objetivos y plazos y armarse de paciencia, porque el proceso puede ser muy lento. Estos son los dos consejos que el emprendedor Pablo Franco, creador del blog 'emprendereenelpueblo.com', considera esenciales para aquellos que quieran trasladarse al medio rural.

El propio Franco lo sabe perfectamente puesto que ha vivido ese proceso desde que hace un año y medio se trasladó con su familia a la pequeña localidad oscense de Sabayés, después de una trayectoria profesional de algo más de 15 años dedicada a la comunicación. Como buen emprendedor "siempre he tenido ideas rondando en la cabeza y el pasado 1 de enero, después de traspasar mi negocio, puse en marcha este proyecto que se me ocurrió durante la pandemia", explica. En aquel momento tenía "mucho tiempo para pensar" y, además, estaba recibiendo muchas consultas de conocidos acerca de casas en la zona o de oportunidades de trabajo. Empezó a poner en contacto a unas personas con otras y la web nació el 8 de marzo.

Estas fueron las bases de 'emprenderenelpueblo.com', un blog que pretende ser "la guía para vivir y trabajar donde siempre has querido", un "punto de encuentro" de personas que buscan trasladarse al medio rural y que aborda asuntos como "los servicios con los que hay que contar, la transición económica del medio urbano al rural o cómo montar un negocio", reza el propio portal.

Vivir en el medio rural tiene sus ventajas: "Ahora mis descansos de trabajo los paso dando una vuelta por el monte, observando aves u ordenando ideas; llevo a mi hija al colegio y la puedo ir a recoger todos los días, desayunamos y cenamos en familia... Es la unión entre tener libertad de horarios y vivir con la naturaleza en la puerta de casa", como detalla Franco. Pero estos aspectos no deben distorsionarse hasta el punto de tener una percepción idílica de lo que supone vivir en el medio rural ya que este modo de vida tiene circunstancias no tan favorables. "El invierno es largo y duro, hay que estar preparado para la soledad porque si el pueblo no tiene tienda o bar puedes estar muchos días sin ver a nadie, hay que coger el coche para acceder a los servicios más elementales…", señala, y recomienda "hacer una comparación realista de factores a favor y en contra".