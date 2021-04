Aragón prorroga el confinamiento autonómico, los aforos limitados y el toque de queda hasta el 9 de mayo

Confinamiento perimetral de la comunidad autónoma, toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 y limitación de aforos en los locales y en el interior de la viviendas son las medidas que el Gobierno de Aragón adoptó ante la Semana Santa y que este viernes ha prorrogado hasta el día 9 de mayo, fecha en la que decae el estado de alarma, tal y como publica el BOA de este viernes. La única excepción es que se admiten no convivientes en domicilios privados hasta un máximo de 6 personas.

Se mantiene asimismo el confinamiento de Tarazona pero no se añaden nuevos confinamientos.

En el decreto se justifican estas medidas al señalar que "en los últimos días se ha producido un incremento en la incidencia de 7 días, con 89 casos por 100.000 habitantes el lunes 5 de abril y especialmente 101 el martes 6 de abril. Las incidencias de 14 días en las mismas fechas son respectivamente 165 y 182 casos por 100.000 habitantes, lo que muestra un fuerte incremento".

Así, salvo para las excepciones habituales, no se puede salir de la comunidad autónoma ni circular por la vía publica entre las 23.00 y las 6.00 horas. El aforo de espacios públicos y privados también permanece limitado: "La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas al aire libre y de cuatro en espacios cerrados, salvo que se trate de convivientes. Esta limitación se aplicará, con carácter general, a todo tipo de dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público, hasta completar el aforo establecido en cada caso. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes".

En el caso de Tarazona, el límite máximo de personas para espacios públicos y privados se limita a cuatro.

En el Decreto se recuerda también la obligatoriedad de llevar la declaración responsable y la documentación necesaria cuando haya que acogerse a alguna de las excepciones de movilidad.