OSTA tacha de "inaceptable" el ERE de H&M

El sindicato OSTA ha tachado de "inaceptable" el ERE extintivo comunicado el pasado martes por la multinacional H&M. La compañía textil sueca anunció su decisión de cerrar 32 centros en España y de despedir a 742 personas aduciendo que los cambios en los hábitos de consumo derivados por la pandemia han incrementado notablemente la venta ‘online’ en detrimento de la compra presencial.

La responsable de comercio de OSTA en Aragón, Olga Gómez, que cuenta con la totalidad de la representación de los centros de la Comunidad, señaló que los dos establecimientos que la insignia sueca tiene en Zaragoza no están afectados por el cierre. Entre los dos emplean a 86 personas, 45 en la tienda situada en Intu Puerto Venecia y otras 41 que trabajan en el centro comercial Grancasa. Pese a ello, advirtió Gómez, la plantilla aragonesa sí se verá afectada por el ERE extintivo así como por el expediente presentado por la compañía para la modificación sustancias de las condiciones de trabajo.

"Las medidas anunciadas por la compañía son desproporcionadas, máxime cuando durante el confinamiento la empresa aplicó un ERTE de fuerza mayor a toda la plantilla, beneficiándose por tanto de las medidas introducidas por la administración", denunció la representante sindical.

Gómez insistió en que los argumentos utilizados por la compañía no responden a la realidad, al menos en el caso de los establecimientos situados en Aragón. "Con la información que disponemos, las ventas en la provincia de Zaragoza no han hecho más que aumentar, por lo que no entendemos que este ERE afecte a la plantilla de Zaragoza", explicó la responsable de comercio de OSTA, que aseguró que los trabajadores de los centros han asegurado que las ventas ‘online’ no han crecido de manera significativa, pero sí lo han hecho las ventas presenciales en tienda.

Todavía no se conoce el número de trabajadores que podrían verse afectados por el ERE extintivo en los centros de Zaragoza. La única información que los representantes sindicales han recibido son sobre las categorías profesionales que están incluidas en el mismo. "Serán dependientas y escaparatistas, una categoría que tienen la práctica totalidad de la plantilla", detalló Gómez.

Entre las modificaciones planteadas por la empresa figura la reducción de la jornada, una medida que, según Olga Gómez, afectará en su mayoría a mujeres, que suponen el 79,71% del total de la plantilla y de las que la mitad cuentan con jornadas de menos de 25 horas semanales. "Además, muchas de ellas se encuentran con reducciones por guarda legal, lo que provocara una mayor precarización en las condiciones laborales", añadió.

Dado que OSTA considera que las medidas que pretende adoptar la empresa en Aragón "no están justificadas", el sindicato se opondrá a las mismas si no se aplican salidas voluntarias.