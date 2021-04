Aragón se asoma al futuro: 10 apuestas de la tierra por la Inteligencia Artificial

Tecnologías Inteligentes para el transporte autónomo de mercancías en interiores y exteriores. Desarrollar tecnologías para el transporte automatizado de cargas en entornos no estructurados , que tengan la capacidad de planificación y replanificación automática de rutas seguras y robustas. TITAM_ie

Diamond (DIAgnosis Of Neurodegerative Diseases)

7

Imagen computacional

Intentar mapear las cuevas de la Luna sin necesidad de entrar en ellas, con algoritmos de looking around corners y Deep Learning para "rellenar" lo que el modelo no sepa.