Un aragonés, vacunado contra la covid en un supermercado de Estados Unidos

Javier Arauzo, un joven zaragozano que está matriculado durante una parte de este curso en la Universidad de Purdue (Indiana), fue vacunado el pasado viernes, aprovechando el anuncio del presidente norteamericano Joe Biden, que instaba a la población a pedir cita para inmunizarse. Le bastó con presentar su carné de estudiante y el pasaporte en un supermercado-farmacia para que le pincharan la primera dosis.

Arauzo, de 20 años, estudia tercer curso de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Carlos III de Madrid y pudo acceder a mitad de curso a la Universidad de Purdue en Estados Unidos para completar su formación. Cuenta, en una conversación a través de Whatsapp, que el presidente Joe Biden anunció que a primeros de abril todos los mayores de 16 años podían pedir una cita para vacunarse. Un llamamiento que se produjo tras haber inoculado más de 100 millones de dosis en el país desde que comenzó la campaña.

Este aviso, además, fue adelantado por el estado de Indiana, que permitió reservar plaza desde el pasado 31 de marzo. "Yo pedí una cita para el viernes día 2. En la página donde te apuntabas, había varios lugares para que te vacunaran. Uno de ellos era un supermercado, donde habían reservado una parte de la farmacia para que te facilitaran la información", explica el joven aragonés.

Con esta premisa, entró en la página del supermercado Walgreens, el establecimiento comercial donde finalmente fue vacunado. Al registrarse en la página de la vacunación del estado de Indiana, afirma que tuvo que contestar una serie de preguntas, entre ellas, si había pasado el coronavirus en los últimos quince días o si era residente temporal o permanente. Ser estudiante no fue un problema, puesto que el gobernador de Indiana declaró que quería que todos los habitantes fueran vacunados.

Cita para vacuna Pfizer

"Cuando te daban la primera cita, también cogías la segunda, que en mi caso es para el 30 de abril", agrega el universitario, quien ha mantenido informada a su familia en Zaragoza, que todavía no se ha vacunado. "La primera que me pusieron era Pfizer y no creo que ahora pueda cambiar la segunda a la de Moderna", dice.

Cuando le mandaron la cita por correo electrónico, tuvo que rellenar otro cuestionario con sus datos personales y, además, detallar si había pasado los últimos días cerca de algún contagiado. Una vez en el supermercado, Javier Arauzo presentó su pasaporte y el seguro médico de la Universidad de Purdue y, con ellos, pudo recibir la dosis sin problemas. No obstante, a otros compañeros de la Universidad Carlos III les bastó con rellenar el cuestionario, sin hacerles falta el seguro médico.

"Fue bastante rápido en la farmacia. Ni me llegaron a preguntar si era residente, aunque al ver que era estudiante podían entenderlo", asegura el joven, que se adelantó en la vacunación incluso a sus compañeros de la Universidad de Purdue. Está previsto que a partir de este jueves comiencen a vacunar en las dependencias universitarias desde las 7.00 a las 21.00 con citas cada diez minutos.