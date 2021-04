Los cambios de temperatura propios de la primavera llegan a Aragón

10 y 11

Previsión del tiempo del fin de semana

Para el sábado día 10, la AEMET anuncia una inestabilidad en la Península. En el extremo norte se espera nubosidad y precipitaciones abundantes, más intensas y frecuentes en el área cantábrica, pudiendo ser de nieve en Pirineos y cordillera Cantábrica. En ambas mesetas y en la cordillera Ibérica son probables chubascos dispersos, probablemente acompañados de tormentas ocasionales, especialmente por la tarde. Las precipitaciones también pueden afectar a Baleares y, con menor probabilidad cuanto más hacia el sur, al resto de la Península, siendo muy poco probables en el valle del Guadalquivir y zonas aledañas. En Canarias, continúa sin descartarse alguna precipitación débil y ocasional en las islas de más relieve. Las temperaturas probablemente asciendan en el área mediterránea, tendiendo a bajar en el resto de la Península. No se esperan cambios en Canarias. Es probable que en la vertiente atlántica y cantábrica el viento role de componentes este y sur a componentes oeste y norte, mientras en el área mediterránea seguirá soplando con componentes este y sur.

​Para el último día de la semana, es probable que una vaguada en altura se descuelgue desde las islas Británicas, generando inestabilidad en la mitad norte peninsular, con precipitaciones intensas en el área cantábrica, entorno de Pirineos y nordeste peninsular. Es probable que sean en forma de nieve en la cordillera Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos. Con menor probabilidad pueden afectar también al este de ambas mesetas, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares. En Canarias no se esperan precipitaciones. Las temperaturas descenderán notablemente en el cuadrante noroeste, mientras ascienden ligeramente en el área mediterránea. No se esperan grandes cambios en el resto. El viento es probable que sople con componente norte en la mitad norte peninsular, fuerte en el litoral de Galicia, mientras que en la mitad sur sople de oeste, y en Baleares de sur. En Canarias soplará de norte.