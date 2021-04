El PSOE de Calatayud propone fomentar la construcción de vivienda de alquiler en la ciudad

El PSOE en el Ayuntamiento de Calatayud ha presentado este martes en rueda de prensa una moción para impulsar la promoción de vivienda pública de alquiler en dos parcelas de titularidad municipal ubicadas en la antigua ubicación de las llamadas "ultrabaratas", en el barrio de San Antonio.

Según han explicado los concejales Víctor Ruíz y Yolanda Júlvez, la estimación llegaría a poder levantar entre 50 y 60 pisos que servirían "no solo para impulsar el sector constructivo, sino que también se atendería a las familias que están en infraviviendas o personas que son objeto de desalojo".

De esta manera, detallan que para llevarlo a cabo sería factible un acuerdo a tres bandas con el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, que asumirían la promoción de la construcción, y donde el Consistorio "se ceñiría a ceder dos parcelas al SEPES". Así, argumentan que su propuesta busca evitar "abandonar a un sector de la población con necesidades de vivienda y que por motivos económicos no pueden acceder a las de nueva construcción". En este sentido, la también edil Sandra Marín ha recordado que todas las viviendas actuales de alquiler social están ocupadas.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la lista de espera para acceder a la bolsa de este tipo de hogares es de 39 solicitudes y sostienen que se tiene "pensado" sacar a lo largo de este año "una nueva convocatoria al objeto de actualizarla, dado que las situaciones han variado". A este respecto, Ruiz explicaba que hay casos que "por vergüenza de no querer solicitar ayuda o por desconocimiento, no se recurre a esta vía". También explicaron que una vivienda en la calle Herrer y Marco sigue pendiente de ser habilitada para estos usos. Sobre esta iniciativa, el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno, explicó que a última hora del lunes no se había registrado y que no había podido analizarla: "Hace dos meses presentamos dos proyectos a los fondos europeos para construcción de vivienda joven y para reducir las infraviviendas", alegaba.

Asimismo, los ediles socialistas han criticado las condiciones del plan de regeneración urbana (ARRU) de Calatayud, que recientemente cerraba su convocatoria con 6 proyectos para promover 67 viviendas de nueva construcción en el casco histórico. Según Ruíz, es una alternativa que no está al alcance de las familias necesitadas y ha adelantado que su grupo "investigará" a quien se le va a conceder esos proyectos. "Se favorece la nueva construcción y se fomenta que cada vez haya más solares vacíos porque no se conservan edificios y porque en casos en los que incluso se pueden rehabilitar, se derribarán para levantarlos", criticaba Júlvez.

A este respecto, Gimeno defendía que estas críticas solo buscan "crear una polémica donde no la hay". "Lleva aprobado desde febrero de 2020 y se dijo que irían todos los fondos a construcción. Hemos tenido el aval de la DGA y contó con la unanimidad de todos los grupos", insistía. En este sentido, explica que "hay otras líneas de la DGA que fomentan la rehabilitación, por lo que es una manera de complementar la oferta existente de ayudas".

Júlvez también cargó contra el borrador del nuevo plan de fachadas que promueve el Ayuntamiento. "Es deficitario, porque es el único que existe para conservación y embellecimiento. No hay otro para modernización", indicaba, adelantando que presentarán alegaciones. A este respecto, Gimeno lo calificó de "deslealtad" ya que el borrador se les facilitó "hace una semana para que la sesión de este martes fuese de trabajo y aportación de ideas, y no han presentado ni una sola propuesta".