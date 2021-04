El juez rechaza anular el procesamiento del etarra Josu Ternera por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza

El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, rechazó este lunes el recurso del abogado Gonzalo Boye, defensor del etarra Josu Ternera, contra el auto de procesamiento por su participación en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que murieron once personas (seis menores).

El instructor defiende que la función del procesamiento "es formalizar los límites de la imputación en cuanto a su base fáctica, pero la calificación jurídica no vincule". Es decir, agrega, que "no es en esta resolución, sino en los escritos de calificación provisional donde se perfila de modo casi definitivo el objeto del proceso, puesto que a partir de ese momento no puede haber variación sustancial de los hechos imputados".

Moreno agregó que "no se puede pretender que el auto de procesamiento se convierta en una sentencia anticipada", porque "vulneraría elementales principios procesales y constitucionales". El juez asume que están "en un nivel limitado al juicio de probabilidad y de indicios racionales de criminalidad".

El abogado defensor cuestionó que el servicio de Información de la Guardia Civil investigó del atentado de la casa cuartel en Zaragoza al ser la perjudicada y negó que Ternera hubiera participado.

Por su parte, el abogado de la acusación, Jorge Piedrafita, se opuso por escrito de forma contundente al recurso de Ternera y señaló que la defensa no sufrió indefensión en el procesamiento del etarra, sino que incluso tiene "una estrategia dilatoria" aprovechándose de las argucias legales y avatares de la covid-19.

El representante de la acusación particular recordó que de forma objetiva "la defensa ha dispuesto del sumario desde hace bastantes semanas y ninguna objeción señaló durante la declaración o cuando se señaló la misma".

La acusación refutó las argumentaciones de que la imputación no se encontraba motivada al incidir que "los informes obrantes en los extensos autos en la causa tienen suficiente fuerza indiciaria, siendo la clara muestra de ello la propia huida del terrorista durante 17 años a Francia aprovechándose de su aforamiento para eludir la acción de la justicia".

En el mismo sentido, recordó la constante jurisprudencia que avala "la validez de los informes de los agentes de la Guardia Civil" como funcionarios independientes que actúan con absoluta neutralidad y profesionalidad en una de las unidades más prestigiosas en la lucha antiterrorista a nivel nacional e internacional, siendo "capciosa y subjetiva" la crítica de la defensa sin aportar un solo dato o prueba que ponga en cuestión esta validez y veracidad de los informes obrantes en la causa.

Desde la acusación, Piedrafita considera que el auto el juez Moreno que confirma la prosecución de la instrucción contra el etarra "es una excelente noticia, que permitirá a esta acusación seguir trabajando sin descanso para sentarlo en el banquillo y demostrar que fue él quien dio la orden al comando Argala de cometer el atentado en Zaragoza, en lo que ha sido el ataque de la banda terrorista más sangriento en Aragón con el resultado 11 fallecidos y 88 heridos".