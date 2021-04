Personal sanitario con secuelas: "He tenido que aprender a respirar para no ahogarme"

El coronavirus convirtió a Carmen Langarita, enfermera del Clínico de 62 años, en una persona totalmente dependiente. Tras tres meses ingresada –la mitad de ellos en la uci– necesitaba ayuda para ducharse, levantarse del sofá... La rehabilitación le ha ayudado a ganar algo de fuerza y músculo, pero aún le queda mucho trabajo antes de volver a su puesto.

"La recuperación está siendo mucho más lenta de lo que pensaba. Por el momento, sigo viviendo en casa de mis hijos y voy tres días a la semana a rehabilitación", afirma. La fatiga, principal secuela que arrastra desde principios de noviembre, le ha obligado a volver a aprender a respirar para no ahogarse. "Poco a poco vas rompiendo barreras y marcándote objetivos a corto plazo. Antes decía, a ver si me atrevo a dar un paseo, pero lo hacía siempre pensando en qué bancos había en el trayecto para poder sentarme", reconoce.

Aunque ella sí está recibiendo apoyo postcovid de neumología en el Lozano Blesa, echa en falta una consulta multidisciplinar que ayude a tratar todas las secuelas. "En el hospital estás muy protegida, pero una vez que sales no tienes un sitio de referencia en el que te controlen o al que llamar. Te sientes desangelada", dice.

Está, en cualquier caso, "enormemente agradecida" a todo el personal que, directa o indirectamente, ha estado pendiente de sus avances. Carmen asegura no saber dónde se contagió, ya que nunca ha sido descuidada. "Tenía casi obsesión por cumplir las medidas. Me enfadaba ver a la gente que no lo hacía", señala. Empezó con pocos síntomas, pero su evolución fue "nefasta".

"Estuve en planta. De ahí pasé al alto flujo y posteriormente, a la uci. Allí estuve del 17 de noviembre al 29 de diciembre. Al principio, sedada y después fui evolucionando poquito a poquito. Tuve todas las complicaciones, salía de una y me metía en otra. Acabé en un estado pésimo", recuerda.

Para su vuelta al Clínico aún no hay fecha, ya que todo dependerá de la evolución de sus secuelas.

