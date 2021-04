Feriantes en Semana Santa: "Nos estamos comiendo las pensiones de nuestros mayores"

Feriantes sin ferias. Es la otra cara del sector de las atracciones, la de los carruseles y trenes que hace más de un año dejaron de recorrer las ciudades y pueblos aragoneses. "Nos estamos comiendo las pensiones de nuestros mayores, la mayoría no hemos podido comenzar la temporada esta Semana Santa y, tal como evoluciona la pandemia, todavía no está nada claro que vaya a haber fiestas este verano y podamos trabajar en condiciones", resume Ángel Barata, presidente de Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza.

Son muy pocos los que se han animado a instalar sus tiovivos y caballitos con una limitación de cuatro atracciones al aire libre en cada recinto autorizado cumpliendo todas las medidas sanitarias anticovid, tal y como regula la orden del Gobierno de Aragón que entró en vigor el pasado 5 de marzo. En Huesca las ferias reabrieron bajo mínimos en la plaza San Antonio, donde la empresa Sada instaló un carrusel y un tren. El Ayuntamiento de la capital oscense le ha concedido permiso hasta el 31 de mayo. Después se verá. Por su parte, el consistorio turolense ha autorizado dos zonas en la Glorieta y en la Fuenfresca.

En Zaragoza capital, explica Barata, se ha hablado con el Ayuntamiento pero "de momento no se ha avanzado nada". "No compensa montar un espacio con cuatro atracciones porque no va a atraer a gente y no se van a cubrir gastos", apunta. Critica que estén funcionando otras ofertas de ocio similares en grandes superficies comerciales y a ellos se les apliquen unas limitaciones "que hacen inviable económicamente esta actividad".

Pone como ejemplo que en ciudades como Zamora y Sevilla funcionan recintos feriales. En la ciudad zamorana se ha reabierto de cara a esta Semana Santa limitando su aforo a 750 personas. En el caso de Sevilla, se ha instalado un parque de ocio efímero que durante un mes acoge a un centenar de montajes, la mitad de los que suelen acudir cada abril.

"En Zaragoza nos gustaría poder contar con el recinto habitual de Valdespartera o en la zona del rastro, pero no tiene sentido poner en marcha solo cuatro aparatos, con ello no pueden vivir las familias que dependen de este sector", lamenta este portavoz de los feriantes que es la tercera generación en el negocio. Barata empezaba su temporada en estos días festivos en Calanda y Alcañiz, pero ha desistido de hacerlo.

Lo que sí han cobrado "casi todos, menos tres o cuatro" es la ayuda de 2.500 euros del Gobierno aragonés destinada a paliar las pérdidas del sector. La solicitaron un total de 89 feriantes, 51 de la provincia de Zaragoza, 22 de la de Huesca y 16 de la de Teruel. Ahora están estudiando si pueden optar a la línea de subvenciones del Gobierno central.