Lambán: "Repunte vamos a tener. La expresión 'olita' no me parece afortunada"

Aragón ha experimentado este miércoles un fuerte repunte de contagios de la covid al sumar 226 nuevos casos y tres fallecidos nada más arrancar el puente de Semana Santa. Eso supone 88 más que los registrados el martes y 83 más que el número que se alcanzó el mismo día de la semana pasada.

Sobre si el Gobierno de Aragón estudia nuevas medidas restrictivas para en el supuesto de que los casos se sigan incrementando, el presidente Javier Lambán ha señalado que "en Aragón toda la política de sanidad en relación con la pandemia ha sido dictada exclusivamente por criterios sanitarios. En el Consejo de Gobierno hemos aprobado siempre lo que nos ha dicho la consejera de Sanidad sin dudarlo. Ya hace días que advertimos que es previsible un repunte. No sé si es olita, ola o cómo llamarlo. Desde luego la expresión olita -en relación a la expresión acuñada por Fernando Simón que replicó la consejera de Sanidad Sira Repollés- no me parece afortunada, recuerda a hilillos y otro tipo de conceptos que no hicieron fortuna en la historia de nuestro país".

Con todo, el presidente sostiene que "parece que un repunte sí que vamos a experimentar, pero también parece admitido por unanimidad que no tendrá el impacto de las anteriores oleadas porque algo hemos aprendido y porque, aunque no al ritmo deseado, vamos vacunando a diversos sectores de la población que ya están excluidos del riesgo de contagio".

En conclusión, ha señalado, Lambán: "Repunte sí; previsiblemente de menor entidad que los anteriores, y en cuanto a las medidas sanitarias, si se tienen que adoptar se adoptarán, No es que les quiera ocultar si vamos a hacerlo o no. Es que no lo sé. Imagino que nuestros sanitarios pasada la semana santa harán la consiguiente valoración y tendrán todo nuestro apoyo".