Viaje por los ‘ochomiles’ y ‘miuras’ de los alimentos aragoneses

Un alpinista y un torero se juntan para vivir aventuras por Aragón. Esto, que puede parecer el inicio de un chascarrillo, es, en realidad, una somera descripción del exitoso proyecto que ha llevado a Carlos Pauner e Imanol Sánchez a recorrer la Comunidad para promocionar sus productos artesanos de la mano del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno autonómico. ‘La aventura de los alimentos de Aragón’, enmarcada en la iniciativa ‘Descubre tu tierra’, ha puesto en valor los productos con sello de Artesanía Alimentaria a través de una serie de vídeos que conjugan gastronomía y actividades de ocio en enclaves aragoneses.

Pauner y Sánchez, que se conocieron hace años en una carrera solidaria, llevaban tiempo planeando algo juntos y este turbulento año les ha brindado la oportunidad de hacerlo. "La idea de poner en valor nuestra tierra ya nos rondaba desde hacía años, pero nunca coincidíamos en el tiempo. Este año, la pandemia nos ha juntado", señala el alpinista.

Juntos han grabado 13 capítulos que han acercado el territorio y los productos artesanos aragoneses a más de medio millón de personas. "Nosotros dos actuamos de prescriptores de manera informal y alegre, recorriendo lugares de Aragón y conociendo productos artesanos con sello de calidad diferenciada. Lo que le hemos dado a todos los capítulos ha sido esa aventura, para aproximarnos de una forma atractiva al entorno", apunta Pauner. "Ha sido bastante sorprendente poder disfrutar de aventuras que teníamos tan cerca de casa y no sabíamos", coincide Sánchez.

Para el torero, lo más destacado ha sido ver "el amor que los artesanos ponen a su producto y, sobre todo, que no han tenido ningún reparo en elogiar el producto de otro"; pero también la oportunidad de sobrevolar el Pirineo en un vuelo sin motor, y de disfrutar de la vía ferrata y el castillo templario de Castellote. En lo gastronómico, no obstante, Sánchez no logra decantarse y asegura que le ha gustado "todo": "Durante estos meses nos hemos engordado 2 o 3 kilos", bromea.

A Pauner le conquistó la sencillez y exquisitez de una rebanada de pan con aceite de Teruel y trufa, "un auténtico manjar" que degustaron en Cantavieja después de conocer todo el proceso de la truficultura. Para el alpinista, la provincia turolense ha sido todo un descubrimiento: "Solemos tirar mucho hacia el Pirineo, pero la zona de Teruel, el Maestrazgo, Javalambre... no la conocemos tanto y nos hemos sorprendido de la cantidad de cosas extraordinarias y del calor de la gente".

Tal ha sido el éxito de esta serie de vídeos -más de 600.000 personas los han visto en el canal de Facebook de ‘Descubre tu tierra’-, que ya están preparando ‘Descubre tu pueblo’, esta vez enfocado al turismo, donde recorrerán distintas localidades, como La Muela, Borja o Pedrola. Y también están planeando ‘Descubre tu empresa’, para dar a conocer la labor de entidades aragonesas.

En lo personal, ambos esperan que la pandemia dé un respiro y, poco a poco, puedan retomar su actividad. Sánchez, aunque con "incertidumbre", confía en que pronto vuelvan los "festejos al 50%" para recuperar las corridas. Y Pauner, que a sus espaldas lleva ya el ascenso a los 14 ochomiles de la Tierra y el reto ‘7 cimas, 7 continentes’, espera poder iniciar el proyecto ‘Leopardo de las Nieves’, basado en un antiguo premio que concedía la Unión Soviética a los alpinistas que lograran escalar cinco sietemiles complicados. "Es un proyecto deportivo apasionante y espero poder combinar ambas cosas porque lo estamos pasando muy bien y eso trasciende en los capítulos".