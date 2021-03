Más de mil sanitarios optan este sábado en Aragón a las plazas de formación para residentes

Esta tarde tendrá lugar en toda España el examen convocado por el Ministerio de Sanidad para acceder a alguna de las 10.249 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, Química, Biología y Física, 323 de ellas en Aragón, en su mayoría destinadas a médicos internos residentes (mir). A la prueba se presentan 29.251 aspirantes en 28 localidades de todo el país, 1.015 en Zaragoza. Todas las comunidades autónomas hacen la prueba a la vez, por lo que los candidatos pueden acceder a cualquiera de los puestos del territorio nacional.

Se trata de una oferta récord, ya que se ha aumentado un 5,9% el número de plazas respecto al pasado año (569 más) y un 22% desde 2018. El 7% se reserva para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (717). En la Comunidad aragonesa también se ha incrementado sobre las convocadas en 2020, cuando salieron 315 plazas de residentes, que hasta entonces era la mayor oferta de los últimos años.

La prueba de acceso, que constará de 175 preguntas más 10 de reserva, comenzará a partir de las 16.00 y los aspirantes se incorporarán a las aulas de manera escalonada a partir de las 15.00. En Aragón se celebrarán en la capital y, para esta convocatoria, se han reservado la Facultad de Derecho así como la de Educación. Fuentes del Ministerio de Sanidad concretaron que habrá 28 mesas de examen y hay 403 aspirantes en Medicina, 388 en Enfermería, 152 en Psicología, 27 en Biología, 23 en Farmacia, 16 en Química y 6 en Física.

En el desarrollo de las pruebas colaboran en toda España unas 2.000 personas, ejerciendo funciones de delegados de centro, interventores y vocales en las mesas de examen o miembros de las siete comisiones calificadoras. La fecha probable para la adjudicación de las plazas será a mediados de junio y la incorporación de los futuros residentes, un mes después.

Normas de seguridad

Todos los participantes deberán respetar las instrucciones covid-19 antes, durante y tras la realización del ejercicio. En particular, subrayaron desde el Ministerio, las recogidas bajo las 6M: mascarilla, metros, manos, menos contactos, más ventilación y me quedo en casa con síntomas o diagnóstico o si soy contacto o espero resultados. No se puede acudir a la prueba a personas con síntomas compatibles con covid, casos confirmados o consideradas como contactos estrechos, por lo que ha habido quien se ha autoconfinado los días previos para evitar riesgo de contagio. En los accesos, y durante su permanencia en el centro, los aspirantes deben mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.

La entrada será de forma escalonada y, desde la organización, piden puntualidad. En el interior se utilizarán preferentemente las escaleras y, si es necesario usar el ascensor, su ocupación máxima será de una persona. Al finalizar el examen, se debe evitar formar grupos en las zonas comunes y en el exterior. El Ministerio recuerda el uso obligatorio de la mascarilla y acudir con una de repuesto. En el momento de la identificación de los aspirantes por parte del personal responsable, este podrá solicitar a los aspirantes que se la retiren durante un breve espacio de tiempo.

Es obligatorio, además, que cada aspirante lleve gel hidroalcohólico para su uso personal. Durante el examen se mantendrá una ventilación adecuada. De esta manera, las aulas estarán abiertas al menos 15 minutos antes de la entrada de aspirantes y, en el transcurso de la prueba, se abrirán las ventanas y puertas opuestas o, al menos, en lados diferentes de la clase. Se debe evitar en la medida de lo posible el consumo de alimentos en el examen. Si se necesita beber, recomiendan retirar y volver a poner de forma inmediata la mascarilla.