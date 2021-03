'No' a que los alumnos con dislexia tengan que acreditar un 33% de discapacidad para optar a una beca

A partir del próximo curso 2021-22, los alumnos con trastornos del neurodesarrollo -dislexia o con déficit de atención e hiperactividad, entre otros- deberán acreditar un 33% de discapacidad para acceder a una beca al estudio y promoción educativa para escolares con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE). El Ministerio de Educación ha remitido una notificación a las familias en la que les avisa de la medida, que es criticada por la Plataforma Dislexia, de ámbito nacional, y también por la Asociación de Dislexia de Aragón.

Dicha Asociación la considera "altamente discriminatoria" y advierte de que la consecuencia "no puede ser otra que la de incrementar la vulnerabilidad de los más vulnerables"; de ahí que la rechace. Hasta ahora los alumnos con dislexia, que cumplieran los requisitos económicos, podían optar a las becas por necesidades educativas especiales.

Mientras, desde el Ministerio señalan que necesitarán un certificado de discapacidad aquellos que soliciten una beca para alumnos con NEAEs dentro de la categoría de discapacidad y recuerdan que los alumnos con dislexia "podían y pueden solicitar cualquiera de las becas y ayudas al estudio de la convocatoria general".

La Asociación de Dislexia en Aragón subraya que los trastornos del neurodesarrollo no conllevan una discapacidad motora ni intelectual ni sensorial ni psíquica, pero sí provocan "una importante dificultad" en la accesibilidad de los contenidos escolares a través de la lectura, la escritura, el lenguaje, el correcto proceso numérico y del cálculo". "Estamos mucha gente con dislexia con una o dos carreras universitarias. Yo no me considero una discapacitada intelectual", afirma su presidenta, María Jesús Blanque, que resalta que la dislexia "no es una discapacidad sino un trastorno de aprendizaje".

"Muchas familias fuera"

Por su parte, la vicepresidenta, Alicia Uixera, asegura que las becas que ofrece Educación para la dislexia en esas condiciones son "necesarias, pero insuficientes". "Que solo tengan en cuenta para las becas los alumnos que tienen más de 33% de discapacidad por dislexia implicar dejar fuera a muchas familias con necesidades", ahonda.

Además, la Asociación recuerda que en la Comunidad los alumnos con dislexia no cumplen el primer requisito para solicitar las becas: la clasificación de Acneae. "En 2018 el Gobierno de Aragón publicó la Orden ECD/1005/2018 de 7 de junio y la Resolución del 10 de octubre de 2018. Estas normativas quitaron a la mayoría de los alumnos con dislexia de la clasificación de Acneae, limitando los apoyos educativos y el acceso a becas disponibles a niños con dislexia y otras dificultades especificas de aprendizaje. Al ver los derechos de sus hijos vulnerados, las familias de varias asociaciones recurrieron al Justicia de Aragón", indican.

"Solo a alumnos con dislexia con adaptaciones curriculares significativas o que hayan repetido curso se les da esta categoría. Pero estos alumnos han llegado ahí muchas veces porque no se les ha detectado a tiempo", apunta Uxiera.

La dislexia puede afectar a entre un 8%-9% de la población en general y los primeros signos se empiezan a ver en la última etapa de Infantil o en las primeras de Primaria. "Con suerte a los 7-8 años, cuando se observa que el niño no puede seguir el ritmo de lectura de sus compañeros. Hay niños que son detectados mucho más tarde, después de que han fracasado escolarmente", informa Uixera.

Las tres patas

Los profesionales (logopedas, psicopedagogos...), el sistema educativo y la familia son las "tres patas" en las que se apoyan estos chavales y que deben funcionar al unísono. En la mayoría de los casos es "una condición genética" y pueden mejorar su capacidad y comprensión lectora. "A base de trabajar y desarrollar estrategias con profesionales acaban siendo personas con una capacidad para desarrollar su vida académica normal. Eso sí, siempre y cuando se detecte y se intervenga de manera temprana", subraya la vicepresidenta.

En este punto, la Asociación de Dislexia en Aragón destaca que el sistema educativo "no puede asumir" la detección, el diagnóstico y tratamiento de estos trastornos específicos de aprendizaje- "Por lo que en la inmensa mayoría de casos las familias deben acudir a centros privados, con un elevado coste económico", dice.

Hasta 500 euros al mes

Contar con un logopeda, un psicólogo o un profesor particular tiene un coste importante. Por ejemplo, Pilar -tesorera de la Asociación y con dos hijos con dislexia- ha habido meses que se ha gastado más de 500 euros entre logopedas y psicólogos "por autoestima-depresión". "Las ultimas facturas desde septiembre de 2020 son de 285. Soy madre de familia numerosa y viuda, y por nivel de renta no me planteo pedirla, pero nos priva de muchas cosas. Nuestros hijos no tienen derecho a extraescolares por necesitar tiempo para hacer deberes y dinero gastado en logopedas. Nuestro gran problema es la autoestima", afirma.

Por su parte, María Jesús Blanque también habla de un gasto económico "increíble". "Mis dos hijos llevan años con logopeda y profesores particulares. La ayuda que recibo es la de mi marido, que se ha tenido que cambiar el turno de trabajo de noche para poder estar más en casa. Estos chicos necesitan estar tutorizados por la familia. Y como yo, el resto. Esos críos están abocados al fracaso en las familias que no tienen medios económicos. Es muy difícil que compensen por sí solos las dificultades", señala.

Mientras, Pilar -con dislexia- resalta también que los alumnos con dislexia no son niños con discapacidad. "No podemos tener discapacidad intelectual por propia definición. Nuestra inteligencia debe de estar dentro de la norma o en un rango superior. Muchos de nosotros presentamos altas capacidades: somos capaces de desarrollar funciones cognitivas superiores ( deducir, inducir, cotejar, tenemos creatividad tecnológica y artística) desde muy jóvenes", concluye.