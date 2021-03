Bronca en las Cortes entre el PP y el PSOE por una comparecencia sobre los fondos europeos

Revueltas bajas las aguas por el palacio de la Aljafería. Se empieza a contagiar la Cámara aragonesa del clima de tensión que desde hace meses embarra la política española. Así, las explicaciones sobre los programas que el Gobierno aragonés ha incluido en los fondos europeos React-EU ha derivado en una bronca monumental, tanto en el contenido como en las formas. Tal ha sido la discusión que el portavoz del PP, Luis María Beamonte, ha amenazado con ir a los tribunales para defender la "dignidad" de la oposición si fuera preciso. Postura de la que pronto se ha querido desmarcar Daniel Pérez Calvo, de Cs, que ha afeado al popular que hable en nombre de la oposición cuando la que su partido realiza es radicalmente distinta.

Otra vez estaba el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en el epicentro de la polémica, que esta vez le ha enfrentado a la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero. La popular le ha recriminado que recitara una nota de prensa dentro de la "política permanente" del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) de "hacer anuncios" y dejando de lado que "a hacer oposición en el Parlamento se llama democracia", como crítica por la aplicación del artículo 240 del reglamento de las Cortes.

En su respuesta a los grupos parlamentarios, Pérez Anadón ha iniciado su intervención haciendo alusión a su decisión de usar el artículo 240, que da la posibilidad al Gobierno a facilitar información en el pleno "a petición propia" por un tiempo de diez minutos, con réplicas de la oposición de cinco minutos, y si se autoriza en junta de portavoces. "No va ni contra la transparencia de la Cámara ni contra su derecho de hacer oposición". "Máxime, cuando no hay ninguna iniciativa parlamentaria que pueda socavarlo", ha asegurado Pérez Anadón. También ha clarificado que advirtió al propio Beamonte sobre su intención de utilizarlo "en conversación privada" porque en el próximo pleno no podrá estar y "no porque no me apetezca".

Con referencias al diputado popular que "mandó al médico" a Íñigo Errejón en el Congreso cuando pidió actuar para atajar problemas de salud mental y tras reprochar al PP que fuera el único partido, junto a Vox, que no apoyó su presupuesto, Pérez Anadón se ha despedido, rotundo, con un "solo utilizan los anhelos de los aragoneses para socavar a un gobierno que, pese a ustedes, goza de muy buena salud".

Y con ello ha abierto la caja de los truenos. La popular Mar Vaquero ha pedido la palabra por "inexactitudes" para aclarar que su grupo tenía la intención de pedir que fuera el vicepresidente Arturo Aliaga (PAR) quien compareciera, pero no que no lo hizo al respetar su convalecencia. "Cosa que ustedes no han hecho", ha afeado. El aragonesista continúa teletrabajando. Así que al aplicar el 240 han recortado, según estiman, su capacidad de ejercer la oposición.

Tanto ha subido el debate de tono que el propio presidente de las Cortes, el socialista Javier Sada, se ha visto obligado a explicar por qué aceptó que se aplicara el artículo 240. "Es un derecho que tiene el Gobierno y será esta mesa la que decida sobre su idoneidad, siempre basado en temas jurídicos", ha recordado. Y ha enfatizado: "No hay un intento de parcialidad hacia sus señorías. Esta es la casa de la palabra, y de la oposición". También ha lamentado que hasta ahora el Parlamento aragonés ha sido "un ejemplo de debatir los temas que afectan a los ciudadanos". "No empecemos a discutir sobre las formas", ha apelado.