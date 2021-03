Aragón suma su tercera semana sin fallecidos por covid en las residencias de mayores

Esta semana, y es la tercera consecutiva, no se han registrado fallecimientos por coronavirus en las residencias de mayores de Aragón. Así lo ha adelantado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victora Broto, durante su comparecencia en las Cortes de Aragón a petición de Ciudadanos para informar sobre los datos facilitados por el Gobierno de España acerca de las muertes en geriátricos aragoneses a consecuencia de la covid-19. El que se prometía como un debate alejado del "ardor guerrero" que este tema ha suscitado en otras ocasiones, como lo ha definido la propia Broto, ha tenido sus recriminaciones más duras cuando algunos grupos políticos, IU, CHA y PAR, han reprochado a la formación naranja que utilizara el arco parlamentario para pedir consenso en el dictamen final de la comisión especial de estudio sobre la red de centros asistenciales de mayores de la Comunidad cuando este se encuentra en la recta final y puede estar listo en un mes.

Broto ha recordado que Aragón es la quinta comunidad en cuanto a mayores de 65 años y la cuarta que tiene más ancianos que superan los 85, además de liderar el ranquin de residencias para este colectivo. No obstante, la portavoz de Podemos, Erika Sanz, le ha recordado que solo hay nueve geriátricos de gestión públicq. Un dato ante el que la consejera ha antepuesto que se cuenta con 10.000 plazas residenciales públicas en centros de diferente titularidad, que suponen más de la mitad de las que existen actualmente en la Comunidad. También ha subrayado que durante la crisis sanitaria se han registrado más de 2.200 ingresos en las residencias de mayores.

El nuevo modelo de residencias se ha colado en todas las intervenciones. La necesidad de disminuir las ratios actuales es compartida por todas las fuerzas políticas. Además, Broto ha abogado por unos hogares más "próximos a las poblaciones" y por aumentar el salario de los trabajadores y su formación. Asimismo, a las preguntas de la portavoz de Ciudadanos Loreto Camañes, ha recordado que se lanzará un plan de ayudas para paliar los gastos extraordinarios que la covidd ha supuesto a las residencias y adaptar y mejorar los equipamientos, aunque no ha concretado plazos ni cantidades económicas.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha insistito en la importancia de que las cuestiones sociales se impulsen con la misma "velocidad de crucero" que se imprime a otros ámbitos y ha reivindicado la ampliación y fortalecimiento de las ayudas a domicilio y el refuerzo de los programas de autonomía personal. En esta misma línea, la diputada de CHA, Carmen Martínez, ha subrayado que el diseño de los nuevos modelos de atención a los mayores tiene que venir acompañados de recursos para su financiación. Desde Podemos, Erika Sanz, ha hecho alusión a una cercana Semana Santa en la que no hay que ser "titubeantes" a la hora de aplicar, si es necesario, medidas más restrictivas "cerrando actvidades no esenciales para que no haya consecuencias terribles".

Como era previsible, el tono más crítico lo han mantenido los representantes del PP y Vox. Desde el Partido Popular, Marian Orós ha afeado a la consejera su falta de "humildad y autocrítica" y le ha reclamado un "impulso" al sistema de dependencia que ha sufrido un revés durante la pandemia y en el que en el año pasado se contabilizaron hasta 1.662 prestaciones menos, según un reciente informe presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Por su parte, David Arranz, de Vox, ha denunciando que las cifras de fallecidos se han ocultado "para ver si así el problema se reducía". Una acusación ante la que la consejera que desde el Gobierno aragonés y las residencias se ha trabajado para ofrecer unos "datos muy medidos y muy exactos y no permito que lo ponga en duda".