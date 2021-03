El abogado de Ternera critica que la Guardia Civil investigue el atentado de la casa cuartel de Zaragoza

Gregorio Boye, el abogado del etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, recurrió este martes el auto de procesamiento dictado por el juez Ismael Moreno, después de su declaración indagatoria sobre el atentado de la casa cuartel en Zaragoza, que provocó once muertos (seis de ellos menores) y 88 heridos en 1987.

El abogado defensor aseguró que el miembro de ETA no tiene vinculación con los hechos que se le imputan, tal y como él mismo declaró por videconferencia, aunque optara por no contestar al juez ni al fiscal, ni tampoco a las acusaciones. Menciona que su declaración fue la siguiente: "No tengo ninguna relación con estos hechos y, además, los mismos forman parte de otro procedimiento que se sigue en el Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional, causa por la cual ya fue denegada mi entrega a España con lo que no entiendo cómo se me está procesando, nuevamente por lo mismo".

El abogado, que también defendió al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, criticó además que la Guardia Civil haya investigado el atentado por haber sido la perjudicada en el ataque de la casa cuartel. "Resulta paradójico y sorprendente que para la investigación de un atentado en una casa cuartel de la Guardia Civil, donde casi todas o todas las víctimas eran miembros de dicho cuerpo policial o familiares de miembros, se acuda a la investigación de y por una institución que, directamente, es la afectada", indicó en su escrito, para denunciar la "parcialidad" del informe del Servicio de Información de la Benemérita.

Boye denunció también "indefensión" porque se hizo cargo de la defensa de Ternera pocos días antes de la declaración de su cliente y no ha tenido acceso a las actuaciones del caso hasta este martes. Apuntó que “no se ha podido preparar en condiciones la propia declaración indagatoria y, de otra, tampoco estructurar una línea de defensa efectiva, desde la perspectiva material, respecto del presente recurso”.

El letrado de la acusación Jorge Piedrafita defendió la “actuación impecable” de la Guardia Civil y sus servicios de inteligencia que permitieron la detención y procesamiento del Comando Argala y Pakito, así como “determinar” que Urrutikoetxea era la persona de la cúpula que daba las órdenes.

Jorge Piedrafita, el abogado de la acusación particular en nombre de Antonio Frutos y Carmen Ortuño, así como la popular en nombre de la Asociación Española de Guardias Civiles, ha señalado que se opondrá “de forma contundente” y criticó el argumento de “haber tenido poco tiempo” para revisar el sumario antes de la declaración de Josu Ternera. Consideró que “resulta totalmente falso” porque el sumario “estaba en manos del terrorista desde hacía muchas semanas y en ningún momento se planteó incidente o aplazamiento por esta cuestión”. Por ese motivo, el abogado de la acusación considera que “no cabe esta supuesta indefensión a posteriori en un procedimiento en el que se están salvaguardando escrupulosamente todos los derechos de Ternera por este mismo motivo pese a sus continuas tretas y dilaciones”.

Asimismo, la acusación considera que “poner en duda que las víctimas y familias pertenecen al mismo cuerpo” de la investigación del proceso “sin aportar ninguna prueba que lo desvirtúe resulta una vez más una treta y excusa de mal pagador”.