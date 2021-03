Aragón acudirá al Fondo de Liquidez Autonómica para cubrir sus necesidades financieras por 1.016 millones

El Gobierno de Aragón ha manifestado este miércoles su voluntad de adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para acceder a los créditos que atiendan las necesidades de financiación, evaluadas en 1.016 millones de euros para este ejercicio.

Según ha informado tras el Consejo de Gobierno la titular de Presidencia, Mayte Pérez, la practica totalidad se destinará a pagar amortizaciones, en concreto 980 millones, mientras que 35,3 se dedicarán a devolver las liquidaciones negativas de la financiación autonómica de los años 2008 y 2009.

Pérez ha explicado que la pandemia de covid-19 está teniendo efectos financieros muy negativos para las arcas de la Comunidad, que es una de las más perjudicadas, y que el objetivo, en este contexto, es "echar mano" de este instrumento financiero del Estado para no tener que acudir al mercado.

"El propósito es cubrir los servicios públicos básicos de forma segura"

El propósito, ha agregado, es cubrir los servicios públicos básicos "de forma segura y menos gravosa".

Según ha informado el Gobierno de Aragón, la cifra total se verá incrementada con la parte que se dedique a financiar parte del déficit público.

El pasado febrero, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) adoptó un acuerdo por el que se establece la distribución para el primer trimestre de 2021 que destina a Aragón 673,5 millones de euros.

De esa cantidad, 561,7 van a amortizar vencimientos; 8,8 millones de euros a financiar la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, y 103 a financiar parte del déficit público.

De la misma manera la CDGAE ha hecho pública también la distribución de los fondos para el segundo trimestre que alcanzan los 191,80 millones de euros y que contemplan 78,20 para el tramo destinado a los vencimientos, 8,85 para las liquidaciones negativas y 104,75 para financiar el objetivo de déficit.

Los mecanismos de financiación se enfrentan este año (y el anterior) a situaciones de excepcionalidad a causa de la crisis sanitaria que ha causado la pandemia por covid-19 y que suponen, entre otras cosas, la suspensión de las reglas de estabilidad.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Emergencias de Gasoductos y Oleoductos de Aragón (Procigo), un documento, según Pérez, pionero en España.

Uno de los objetivos de la proyección civil es "prever lo imprevisible y no dejar nada a la improvisación", ha remarcado la consejera, en este caso ante accidentes en un gasoducto o un oleoducto, que no se conciben pero que no eximen a las administraciones de estar preparadas ante cualquier eventualidad, máxime cuando por Aragón discurren 1.200 kilómetros de estas conducciones que transportan gases y combustibles líquidos inflamables.

De ahí la necesidad de este plan especial, que persigue establecer el marco orgánico y funcional, las medidas de prevención e información y la organización y los procedimientos de actuación y coordinación de los medios y recursos para prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de accidentes derivados de estas infraestructuras.

En Aragón, Enagás Transporte suma 580 kilómetros entre los cinco gasoductos principales y siete ramales que atienden diversas zonas de la Comunidad, Redexis Gas con 345 kilómetros y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) transporta carburantes y combustibles derivados del petróleo a través de cuatro oleoductos de funcionamiento reversible, un oleoducto unidireccional y dos ramales.