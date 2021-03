El Gobierno de Aragón prorroga el convenio para sufragar los servicios ferroviarios en abril y mayo

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha anunciado que ya existe fecha para una primera reunión, el próximo 31 de marzo, para tratar sobre los servicios ferroviarios que está pagando el Gobierno de Aragón y que se solicita que sean asumidos por el Gobierno de España. Soro ha explicado que “tenemos confianza en que se pueda entender la posición del Gobierno de Aragón y la necesidad de este servicio para la vertebración del territorio y el derecho de movilidad de la ciudadanía”.

En este sentido, José Luis Soro ha explicado que, vista la predisposición del Ministerio de Transportes, ha decidido “prorrogar los servicios durante los meses de abril y mayo para que se puedan llevar las negociaciones con más tranquilidad”. El consejero ha señalado que “se trata de una reunión previa a la que hemos planteado tener entre el MITMA y los alcaldes y alcaldesas” de las líneas con presencia ferroviaria. Soro ha explicado que “nuestra apuesta por el ferrocarril en el conjunto de Aragón es indudable, pero tenemos que trabajar para que los horarios, los trenes y la calidad del servicio haga que sea un servicio útil para la ciudadanía”.

La decisión se acordaba después de recibir notificación por parte del Ministerio de Transporte. La noticia se producía casualmente una vez terminada la junta de portavoces celebrada en el Ayuntamiento de Monzón con el consejero Soro que había acudido a la capital del Cinca Medio a visitar algunas del centenar de las actuaciones realizadas en viviendas rehabilitadas gracias al plan urbanístico ARRU.

La línea Zaragoza – Lérida, con parada en Monzón, ofrece tres servicios ferroviarios entre semana (6.10, 15.15 y 20.12 ) y dos el fin de semana (8.57, los sábado, y 10.27 los domingos). Durante la pandemia se suprimió el servicio de las 15.00 que ya ha sido repuesto. El Gobierno de Aragón destina anualmente 4,2 millones de euros para sufragar el mantenimiento de estos 5 servicios ferroviarios.

El consejero Soro informó a los portavoces sobre las “esperanzadoras y positivas” conversaciones con el Ministerio para conseguir que el Estado asuma esta competencia en su totalidad sin la merma de servicios. “Está habiendo diálogo como lo está habiendo en los últimos seis años. Desde 2015 dije que no tenía sentido que el Gobierno de Aragón pagara estos servicios y el clima de entendimiento y de lealtad institucional ha estado vigente -expuso Soro-. El director general de Transporte del GA ha seguido hablando con el director de Transporte del Ministerio casi a diario. Consideramos que estos servicios los debe asumir el Estado y sobre todo aquellos que trayectos que excede la Comunidad como es el de Zaragoza – Monzón – Lérida. Es su obligación y no puede asumir tres servicios y el Gobierno de Aragón pagar el resto”, los otros dos.

El consejero trasladó en Monzón el mensaje de “diálogo abierto” con el Estado que está trasladando en otras poblaciones afectadas por esta decisión para “llegar a una solución”. La solución provisional adoptada por su departamento ha sido la de habilitar un servicio de autobuses en el horario de mañana que cubra esta línea. “El ferrocarril es clave para la vertebración del territorio pero también defendemos que la relación con el Estado no debe de ser de sumisión si no de lealtad. Confío en que pronto pueda haber una reunión entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón y los alcaldes afectados por esta línea ferroviaria. Espero que entre todos seamos encontrar una solución”, señaló el consejero Soro.

El alcalde de Monzón, el popular Isaac Claver, fue rotundo a la hora de defender la postura municipal: “Monzón ha perdido muchos trenes y no vamos a permitir que se pierda ni uno más”. “Hemos trabajado desde el primer momento y el consejero es sensible con el tema y está dando la cara. Planteamos la unión de acción entre alcaldes y el Gobierno de Aragón para que el Gobierno de España vea que es un servicio esencial para nuestros ciudadanos. Queremos que se vertebre Monzón y dar servicio a los estudiantes, a los trabajadores, a los jubilados, a todos los que se desplazan en tren. Tendemos la mano para que el Estado asuma este servicio pero hasta entonces que no se suprima ningún tren por parte del Gobierno de Aragón”.

Desde Cambiar Monzón, el grupo más crítico y que más se ha movilizado con estos recortes, se pide al Gobierno de Aragón que mantenga económicamente la línea, tal y como se viene ofreciendo hasta ahora, con el servicio hasta que Renfe y el Gobierno de España se comprometan a asumirlo.

Asimismo convocan el domingo 28 de marzo a las 13.00 en la estación de tren a una concentración y el martes a las 11.00 en Zaragoza frente al edificio Pignatelli.