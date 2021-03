¿Se pondría la vacuna de Astrazeneca? Voces de la ciencia responden

Este miércoles se retoma la vacunación contra el coronavirus con las dosis de Astrazeneca en Aragón, una semana más tarde de que se suspendiera. La aparición de sospechosos trombos en personas que se la habían inoculado fue el detonante para que se detuviese. La mayoría de los científicos consultados sobre si se la pondrían coinciden en que se pudo tratar de una "casualidad". Todos hacen referencia a la elevada cantidad de vacunas que se han administrado y el "bajo" número de efectos adversos que se han detectado.

La pausa del programa de vacunación no desencadenó ningún tipo de "preocupación" para Sergio Villanueva, profesor e investigador de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. A él ya le suministraron la primera dosis por su faceta de veterinario. "Me la han puesto este mes y me sentó bien. Ahora estoy esperando la segunda, tengo cita para ello en mayo", explica este investigador que participó en el estudio sobre casos de gatos callejeros con anticuerpos del virus gracias a una nueva técnica serológica. Su tranquilidad, asegura, radica en que cualquier vacuna que se administra está probada y "además, está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (AEM)", recuerda este profesor universitario de la Facultad de Veterinaria.

"Personalmente, creo que la decisión de suspender el programa de vacunación fue un poco precipitada", sostiene Charo Osta, catedrática del Departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal. Ella es clara: "Sí que me vacunaría con Astrazeneca". Osta menciona que "el riesgo cero no existe", pero afirma que "no le da ninguna preocupación". La catedrática muestra seguridad al hablar de esta vacuna contra la covid-19 y platea que "para ir a otros países nos ponemos vacunas casi sin pensarlo".

"La mejor vacuna es la que llega al brazo", responde Miguel Calvo, doctor del Área de Tecnología de Alimentos del Instituto Universitario de Investigación Mixto IA2 - Instituto Agroalimentario de Aragón. Calvo también se vacunaría con Astrazeneca "cuando toque". En su caso, no estaría incluido en el programa de esta farmacéutica –a pesar de que Sanidad haya propuesto esta dosis hasta los 65 años-, pero no renunciaría a ella. Calvo defiende que "no hay una evidencia clara de relación causa efecto" entre la vacuna y los trombos detectados.

"Yo me vacunaría ayer- declara también Lucía Gutiérrez, investigadora Ramón y Cajal que trabaja en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón-. Me da igual con cuál sea". Sobre la suspensión de la vacunación sostiene que tal vez fue una "decisión de cautela". Gutiérrez, al igual que otros de sus compañeros sostiene que el objetivo que la mayor parte de la población esté inmunizada: "Cuanto antes sea, mejor".

