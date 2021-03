Dos profesores dando clase a la vez: así avanza la fórmula de codocencia en Aragón

"Con la codocencia, el clima del aula, sobre todo, se beneficia. El alumno se siente más atendido y su comportamiento en clase se ve muy favorecido". Así de clara se muestra Eva Bajén, directora del IES Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, y profesora de Lengua, ante esta fórmula innovadora en la que dos profesores, ambos titulares, imparten clase a un grupo de alumnos a la vez.

Aunque realmente no es innovadora en este instituto zaragozano: "Lo implantamos en 2004. Atender las necesidades del alumnado en el aula, sin dividirlos, lo considerábamos esencial y la codocencia era la fórmula perfecta para ofrecer una educación inclusiva y equitativa", detalla Bajén. "Eso sí, este año, con los recursos covid, se ha logrado que no solo las asignaturas de Lengua y Matemáticas cuenten con dos profesores titulares, sino que, a estas, se una Biología y Geología".

Y es que esta modalidad de dar clase, que para algunos institutos aragoneses ya resulta habitual, no ha llegado por igual a todo Aragón. "En nuestro caso, lo que se hace es un apoyo inclusivo", explica Luis Ángel Torres, director del IES Segundo del Chomón, ubicado en la capital turolense. "Antes los alumnos que necesitaban apoyo se separaban del grupo central, pero ahora, desde hace unos seis cursos, están todos juntos en clase y el profesor de apoyo entra en el aula junto al titular. Gracias a ello, lo fundamental es que hemos conseguido no separar al alumno del grupo y así puede seguir la clase con la mayor normalidad". Una fórmula que resulta la más compartida por los centros preguntados por HERALDO, aunque en la mayoría, como bien han asegurado, "si contasen con recursos se optaría por la codocencia".

Una codocencia incipiente es lo que está empezando en el IES Lucas Mallada, en Huesca: "En la mitad de las horas de algunas materias, a partir de segundo de la ESO, hay dos profesores en el aula", explica Pilar Gil, jefa de estudios del centro. "Por ejemplo, de una materia de cuatro horas a la semana, en dos horas hay o bien un profesor de la misma materia o bien uno de orientación".

"En la mitad de las horas de algunas materias, a partir de segundo de la ESO, hay dos profesores en el aula"

Gil es, de hecho, una de las profesoras que entra en clases en codocencia. "Vemos como un alumno, por ejemplo, que está entre el 4 y el 5, logra pasar a estar entre el 5 y el 6", anota la misma. "Y es que el hecho de que haya dos profesores hace que el apoyo a estos alumnos se dé antes de que suspenda, no solo en el momento en el que no ha llegado al suficiente. Además, al no separar a estos alumnos en otros grupos, vemos una mayor cohesión de la clase como grupo".

NOTICIAS RELACIONADAS La codocencia llega a las aulas aragonesas

"Así que, ahora, tras ver que está resultado positivo seguramente se dé un siguiente paso: hacerlo más formal. Por ejemplo, tenemos que coordinar, desde el principio del curso, los horarios de los profesores para la creación de materias de forma conjunta", indica la jefa de estudios del IES Mallada. "Porque ahora en muchas ocasiones nos dividimos el trabajo, como, por ejemplo, cuando tras una explicación, algunos alumnos necesitan una segunda explicación y otros están listos para continuar".

Eso sí, así, en equipo y de manera conjunta, trabajan ya en el IES Cinco Villas: "Los profesores se coordinan para trabajar juntos tanto en las actividades dirigidas como en las autónomas. Y el trabajo en equipo resulta muy gratificante".