Confusión entre los hosteleros aragoneses por la prohibición de las reuniones entre no convivientes en espacios privados

La decisión de prohibir las reuniones entre no convivientes en espacios privados hasta el 9 de abril ha provocado una enorme confusión entre los empresarios del sector turístico. "Es alucinante. Nos lo pone muy difícil y va a generar muchos problemas", aseguró Jesús Marco, presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur). Los hosteleros esperaban que las comunidades diesen marcha atrás o que, al menos, suavizasen estas medidas, que también se aplican ya en la Comunidad Valenciana o la de Madrid. "Están siendo muy drásticas. Poder ubicar varias burbujas de cuatro personas es muy difícil. Esperábamos una Semana Santa tranquila, pero con semejante noticia va a ser un poco dura", aseveró.

No permitir reuniones entre no convivientes implica, por ejemplo, que no puedan compartir un mismo cuarto de baño o la cocina, obligando a servir los desayunos por separado en las habitaciones. "Afectará, sobre todo, a quienes alquilan casas rurales completas. En nuestro caso es por habitaciones. Los clientes no tienen contacto entre ellos y no pueden utilizar las zonas comunes. Por el momento no hemos tenido cancelaciones", apuntó Jesús Santo Tomás, portavoz de la Asociación de Casas Rurales del Moncayo.

Las autonomías habrían tomado esta decisión para evitar los contagios en el ámbito privado, donde tienden a relajarse las medidas, como ocurrió para las Navidades o el puente del Pilar.

Las restricciones han entrado en vigor esta medianoche y durarán tres semanas. El propio Gobierno aragonés explica en el Boletín Oficial que descenso de casos provocados por la cuarta ola de coronavirus "ha terminado". "Aunque la tendencia es a la uniformidad en todo el territorio de Aragón, se observan zonas en las que el nivel de afectación es mayor y algunas incluso tienen tendencia ascendente, lo que puede conllevar un riesgo de aumento de la transmisión en un futuro cercano", advierte.

Añade, en este sentido, que "una parte de la ciudad de Zaragoza perteneciente al sector II –que tiene como referencia el hospital Miguel Servet–, tiene varias zonas con crecimiento de la incidencia, aunque todavía en niveles no muy superiores al del conjunto de la Comunidad" y que "otras zonas del territorio se encuentran en la misma situación".

Todo ello, explican desde el Ejecutivo autonómico, tiene como consecuencia que "siguen siendo necesarias medidas de prevención y control para disminuir la transmisión de la enfermedad" y evitar una posible quinta ola de la que ya alertan los expertos.

En lo que respecta al cierre autonómico, se mantienen las mismas excepciones. Solo se podrá entrar y salir de la Comunidad para ir al médico, al trabajo, a una reunión de empresa, cuidar de mayores, menores y personas con discapacidad, hacer exámenes o por motivo de fuerza mayor, entre otros supuestos.