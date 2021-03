Repollés promete mejoras en el nuevo pliego de transporte sanitario y descarta su internalización

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, anunció este viernes en las Cortes "mejoras sustanciales" de cara al nuevo pliego del transporte sanitario urgente, en el que ya se está trabajando. También habrá "sinergias muy importantes con otros centros coordinadores de emergencias" e incluso una gestión unificada del transporte urgente y el no programado. La titular de Sanidad contestó con estas palabras a las críticas de la oposición, que cargó contra las "deficiencias" del servicio.

Repollés descartó abiertamente "una internalización como tal", aunque sí se abrió a "otras modalidades de contratos" que incluyan mejoras a este respecto. Donde apenas hay margen de actuación, según advirtió, es en todo lo referente a las reivindicaciones de los trabajadores. Pese a calificarlas de "legales y legítimas", recordó que este es un tema que debe dirimir la propia empresa con sus empleados. "Si el Gobierno de Aragón se inmiscuyese estaría incurriendo en un delito", aseguró.

En este sentido, apuntó que hasta el momento solo se tiene constancia de una "incidencia importante" por parte de la empresa por no presentar la documentación exigida. "Pero lo subsanó y, al no causar perjuicios económicos, no se ha puesto ninguna sanción", explicó.

No ocultó Repollés que existen "deficiencias o puntos débiles", como la ubicación de las bases operativas. Llegó incluso a comparar el servicio con un órgano. "La función, que es la que nos tiene que mover, es la atención de las urgencias en todo el territorio a tiempo. El órgano es la empresa adjudicataria. Si la función se puede realizar, el órgano funciona y si no funciona, se trasplanta", manifestó en la Comisión de Sanidad a preguntas de Cs.

El contrato vigente acabará en agosto de 2022. Repollés aseguró que el Ejecutivo autonómico viene trabajando desde hace "mucho tiempo" con los agentes implicados y prometió que los nuevos pliegos estarán consensuados con técnicos y trabajadores.

Siguiendo la metáfora de la consejera, la diputada Susana Gaspar, quien solicitó su comparecencia, pidió que antes de trasplantar el órgano "se pongan tratamientos para evitar que colapse". "Al final, esto es hacernos trampas al solitario", lamentó la portavoz de Cs en materia sanitaria después de enumerar las deficiencias e incumplimientos en lo relacionado con las bases operativas o la flota de vehículos.

La diputada del PP Ana Marín acusó al Ejecutivo de querer "lavarse las manos" y Santiago Morón, de Vox, alertó de deficiencias que no se pueden ignorar. Por su parte, Álvaro Sanz, de IU, pidió a la DGA que haga los deberes y estudie "opciones alternativas" como mandataron las Cortes.