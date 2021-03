El Salud inmunizará también en los ambulatorios a los familiares que cuidan de grandes dependientes

El Salud empezará a vacunar en los centros de salud a los familiares que cuidan de grandes dependientes tras la confusión y el malestar trasladado por las propias familias. Hasta ahora solo se inoculaban las dosis contra la covid-19 a una persona por dependiente en las visitas a domicilio, un criterio criticado por sindicatos y colegios profesionales, ya que "carecía de lógica" y hacía que estas personas quedasen expuestas al contagio.

Fuentes de la Consejería de Sanidad confirmaron ayer que "ya se está identificando a estas personas" –tanto a las que aún tenían que recibir la primera dosis como a las que se salieron del ambulatorio sin ella– y que, una vez localizadas, irán siendo citadas en los centros de salud de la Comunidad en función de la disponibilidad de vacunas. En principio, "será a partir de la semana que viene", aunque no se descarta que haya ambulatorios que hayan iniciado el llamamiento.

La Consejería había mostrado su predisposición a que estas personas fueran incluidas en el calendario de inmunización, pero hasta ahora no había puesto fechas.

En las últimas semanas, explicó la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, se venía vacunando "en casos muy puntuales". "Sobre todo, si la persona cuidadora estaba dentro de la franja de edad. Es decir, un hombre o mujer cuyo cónyuge es dependiente y está a su cuidado", expuso. El problema, señaló Tolosana, está en que hasta ahora "no existía ninguna instrucción al respeto". "Desde los equipos de vacunación y el propio colegio se espera que las autoridades sanitarias den instrucciones claras al respeto. A día de hoy no hay nada", manifestó.

La falta de información ha hecho que, muchas veces, esta decisión haya quedado en manos de los sanitarios. Ha provocado incluso "malestar y malentendidos" entre los familiares, que no entendían por qué no recibían la correspondiente dosis.

En opinión de Paquita Morata, gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade) "no se entendía" que en un caso se vacunase y en otros no. Los propios sanitarios advirtieron hace poco más de una semana de que había personas que, teniendo ya cita en el ambulatorio, llamaron para cancelarla para que fuese el personal del centro el que se desplazase hasta su domicilio.

A este respecto, Morata incide en la necesidad de que, independientemente de los protocolos, el calendario se adapte a las circunstancias que surjan a fin de evitar que una interpretación estricta dé lugar a este tipo de problemas.

Por el momento, el Salud ha inoculado 8.632 dosis a dependientes no institucionalizados, la mayoría en Zaragoza. En el sector II, que tiene como referencia el Miguel Servet, son ya 1.487. En el III (Miguel Servet) alcanza los 1.649 y el I (Royo Villanova), los 736.

Vacunas y contrataciones

Tras publicarse la orden en la que se informaba de que las residencias públicas y privadas podrán rechazar a aquellos ancianos que se nieguen a vacunarse contra la covid-19, falta por saber qué ocurrirá en materia de contratación con aquellos trabajadores que no hayan rechazado las dosis. La propia consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, se ha mostrado partidaria en repetidas ocasiones de que se exija la vacuna para trabajar en los centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. No obstante, desde el Departamento confirmaron que, por el momento, no hay nada previsto.

En los centros privados, la sensación es que "el mercado lo va a demandar por sí solo". "Quizá no sea una exigencia legal, pero de facto, va a terminar ocurriendo", expuso Morata, que puso como ejemplo el pasaporte covid. "Está claro que si hay dos candidatos y uno está vacunado y otro no, por delante está la protección. La prioridad es la salud y la seguridad de los residentes", recalcó.