Lambán critica la "banalización" de la política nacional y la califica como "una película de Berlanga"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha criticado este miércoles la "banalización" de la política, las instituciones y los usos democráticos. El líder autonómico asegura asistir con "temor y perplejidad" a la deriva de las últimas semanas, marcadas por la moción de censura en Murcia, el anticipo electoral en Madrid y el abandono de Pablo Iglesias del Gobierno para ser candidato.

En su opinión, al acostumbrar a los ciudadanos a "tanta perversión" se corre el riesgo de que "dejen de creer en el sistema". "Tenemos un foco de preocupación desde hace años en Cataluña, y ahora irrumpe otro que también preocupa por el tinte que está tomando. Unas elecciones autonómicas en Madrid no tendrían que tener más importancia que unas en Aragón. Sin embargo, parece que algunos estén por revivir episodios guerracivilistas que tanto daño produjeron a España. La Transición nos vacunó contra el frentismo, pero ahora se dibujan en el horizonte fantasmas de esa naturaleza", ha agregado.

El también secretario del PSOE-Aragón ha hecho estas declaraciones en un acto con Pilar Palomero y el resto del equipo de 'Las Niñas', y no ha dudado en calificar la situación actual como "una película de Berlanga".

Para Lambán, a cualquier demócrata debería preocuparle que haya partidos que irrumpan con lemas como 'socialismo o libertad' y que otros enarbolen la bandera del 'no pasarán'. Por este motivo, ha hecho un llamamiento a la serenidad, la calma y la tranquilidad. "España tiene muchísimos problemas y de mucha entidad como para malgastar las energías civiles y políticas en puras batallas por el poder que cada vez desmoralizan más a la ciudadanía", ha agregado.

En este sentido, ha recalcado que Aragón "está libre de este virus", un mérito, ha dicho, que no es suyo, sino que comparte con partidos políticos y agentes sociales. "Aragón es un remanso de estabilidad política y social, de acuerdos y consensos. Tenemos que perseverar. No veo amenazas de tormentas, y, desde luego, no seré yo quien las provoque, sino el que trate de amainarlas", ha expuesto.

En relación a la polémica paralización de la vacuna de AstraZeneca, el presidente aragonés ha confiado en que este contratiempo sea "muy temporal" y se corrija "rápidamente". Sobre todo teniendo en cuenta que "cada vez son más voces" los que abogan por continuar el proceso. Preguntado por si el Gobierno de Aragón podría habilitar espacios como el Palacio de Congresos de la Expo para recuperar los al menos 15 días que se perderán, ha dicho que "por espacios y personas a vacunar no quedará". "Espero que esta alteración se corrija lo antes posible y a ver si somos capaces de cumplir los pronósticos y vacunar al 70% de la población para la tercera semana de agosto. Estará supeditado al ritmo de las vacunas, por nosotros no quedará", ha subrayado.

En cuanto a las restricciones de aforos y de movilidad de cara a la Semana Santa, ha insistido en que el cuatripartito ha sido siempre "muy prudente" y que cualquier decisión que se tome se adoptará "desde el punto de vista sanitario y sin interferencias políticas". "Los datos son buenos en cuanto a contagios e índice de reproducción, pero en cualquier momento se pueden producir brotes y experimentar aumentos", ha reconocido.