Una 'app' para comprar productos artesanos a golpe de clic

Los tentáculos de la pandemia han llegado a todos los rincones del planeta y han puesto patas arriba el trabajo de multitud de sectores. También el de los artesanos aragoneses, que han tenido que adaptarse a esta ‘nueva normalidad’ para poder seguir adelante. En este proceso, internet y las nuevas tecnologías se han convertido en sus grandes aliados. Así, desde hace apenas dos meses, la Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge ha puesto en marcha una aplicación móvil para conectar directamente con el cliente y hacerle llegar sus productos hasta cualquier rincón de la geografía aragonesa. Todo ello centralizado en su plataforma logística de Castellote (Teruel), desde donde se preparan y envían los pedidos.

"Todo empezó con el tema de la pandemia. Alguno ya teníamos página de venta, pero hasta que no se nos ocurrió esto, en alimentación se vendía poco por internet. A raíz de la covid, ya no podíamos hacer ferias y decidimos crear esta plataforma. Primero intentamos vender solos, pero la gente quería comprar distintos productos a la vez, así que tuvimos que centralizarlo en una nave en Castellote con una ‘app’ que se está descargando mucho y, poco a poco, se va vendiendo", explica Ovidio Ortín, presidente de la Asociación.

Esa imposibilidad de acudir a ferias -donde sus alimentos se dan normalmente a conocer-, así como el cierre de algunas tiendas donde venden sus productos -sobre todo aquellas ubicadas en zonas turísticas, que se han visto especialmente afectadas por las restricciones a la movilidad-, han hecho de esta ‘app’ una vía alternativa para la venta, aunque su voluntad es seguir potenciando el consumo en el comercio local. "Nosotros con la plataforma no pretendemos crear una competencia desleal a las tiendas, queremos decirles a los consumidores qué tienda tienen más próxima para poder adquirir ese producto. Lo primero que hacemos es enviarles a esa tienda", matiza Ortín.

Por ahora, la aplicación cuenta ya con productos de 35 artesanos aragoneses, aproximadamente la mitad de los que forman parte de la Asociación, aunque creen que, en un futuro, y si todo funciona como está previsto, serán más los que quieran sumarse a esta iniciativa.

Sabores de la tierra

Todos los productos a la venta están elaborados por un maestro artesano reconocido oficialmente por el Gobierno de Aragón bajo la categoría de Artesanía Alimentaria, que se encarga de conservar y difundir el patrimonio gastronómico y agroalimentario argonés.

La ‘app’ está disponible para descargar gratuitamente en la Play Store, con el nombre de ‘Artesanos Alimentarios de Aragón’, y puede utilizarse tanto en el móvil como en tablets. Una vez instalada en el dispositivo, es posible buscar directamente un producto concreto o navegar por las distintas categorías, que son: conservas y escabeches; quesos y embutidos; mieles, mermeladas y dulces; especias y condimentos (entre los que se incluye el aceite); y cervezas, vinos y licores. También se pueden encontrar productos especiales para celíacos, así como alimentos ecológicos o veganos, y elementos de bienestar y salud. En este último grupo se ubican algunos productos cosméticos, como cremas, o remedios naturales, como la tintura de propóleo.

El proceso de compra es muy sencillo, tan solo es preciso crear una cuenta de usuario y añadir los productos seleccionados al carrito virtual, que posteriormente se pagan con tarjeta de crédito. Para recibir el pedido, se puede seleccionar la recogida gratuita en el almacén de Castellote o el envío a domicilio, que tiene un coste de entre 7 y 10 euros en Aragón y de 12 en el resto de España, y que llega en un plazo de 72 horas.

Los primeros pedidos se están gestionando en la Comunidad, si bien el objetivo es poder extender la venta por toda España para hacer llegar los productos aragoneses por todo el territorio. "Les estamos enviando la información a las casas regionales de España para que sepan que tienen esa posibilidad, porque quien esté fuera no tiene esos productos allí. Queremos acercar los productos de la tierra a todos, aunque estén fuera", señala Ovidio Ortín.

La aplicación es hija de la pandemia, pero desde la Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge consideran que este sistema de venta "ha venido para quedarse" y, por ello, quieren seguir impulsándolo. "Yo creo que va a ir en auge porque la gente está más en casa, cada vez usa más las ‘apps’ y compra más por internet. Nosotros solo pretendemos dar un servicio, no queremos grandes dimensiones, pero, como no estamos en las ferias y hay gente que no tiene posibilidad de comprar estos productos, queremos que el que quiera pueda tener en su casa productos artesanos", concluye Ortín.