El descenso de la presión asistencial permite recuperar la actividad quirúrgica

El descenso de la presión asistencial por la pandemia del coronavirus ha permitido a los hospitales ir recuperando progresivamente su actividad quirúrgica. Fuentes del Departamento de Sanidad confirmaron este lunes que las operaciones se han retomado con normalidad en aquellos lugares donde se produjo alguna interrupción durante esta última oleada ante la previsión de reservar recursos humanos y materiales por si aumentaban los casos graves que requiriesen ingreso en uci.

Desde el Hospital Universitario Miguel Servet, el gerente del Sector Zaragoza II, Luis Callén, explicó que en ningún momento la actividad quirúrgica se ha mermado sustancialmente salvo "rebajas puntuales". Ahora, dijo, está a un nivel equiparable "al de cualquier época no covid". Los quirófanos "se encuentran prácticamente al 100%", con intervenciones también en horario de tarde. Desde el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa indicaron que la actividad quirúrgica no ha disminuido durante este año y son alrededor de 400 los pacientes intervenidos a la semana. Continúa la colaboración con la Clínica El Pilar, en la que se mantiene la actividad de traumatólogos del propio centro en su jornada laboral. Desde Sanidad añadieron que en algunos hospitales, como el San Jorge, en Huesca, o el de Barbastro, no ha habido afecciones en la programación quirúrgica en esta ola, y en Nuestra Señora de Gracia (Provincial) solo fueron dos semanas en enero.

En estos momentos, y con 286 enfermos covid hospitalizados, de los que 55 están en las unidades de cuidados intensivos, la curva epidemiológica sigue con su tendencia a la baja. Así lo destacó el gerente del Sector Zaragoza II, quien apuntó que la Comunidad "está cerca del suelo", pero todavía no lo ha alcanzado. Aun así, los datos permiten ser optimistas y "hacen prever que la presión siga disminuyendo de forma progresiva". "Estamos en un punto -añadió- que no genera especial tensión", y aunque el número de enfermos en la uci va bajando poco a poco, la cifra todavía "no es la ideal para soportar otra nueva ola", que sería ya la quinta en Aragón. Hay que recordar que la presión por covid se ha mantenido constante desde el verano, sin llegar a liberar las camas por completo por esta patología. En la uci del hospital Clínico, por ejemplo, solo estuvieron libres de covid varias semanas desde que terminó la primera ola hasta el 16 de julio, cuando llegó el primer paciente con coronavirus de la segunda.

Recuperación de días libres

Por otra parte, los trabajadores sanitarios están recuperando los días que tenían pendientes por las vacaciones, permisos o libre disposición que no disfrutaron por la evolución de la crisis ante la necesidad, en muchos casos, de prolongar sus jornadas de trabajo o modificar su calendario. Desde CSIF recordaron que se contrató a personal para reforzar las plantillas durante la pandemia y es el que cubre las incidencias.

En noviembre, el Salud dictó una instrucción para que pudieran recuperar estas jornadas hasta el 30 de abril. Desde UGT Aragón recordaron que en la Mesa Sectorial de Sanidad solicitaron en el turno de ruegos y preguntas que estos días se pudieran recuperar a lo largo de todo el año.