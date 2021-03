Aragón suspende la vacunación de Astra Zeneca durante al menos 15 días

Aragón suspendió este lunes a media tarde la vacunación con AstraZeneca tras la celebración de un Consejo Interterritorial de urgencia. De momento, se paralizará durante 15 días, lo que trastocará los planes del Departamento de Sanidad, que preveía inocular 13.200 dosis, principalmente a docentes, durante esta semana. Para la próxima se van a recibir 6.400 que, de momento, también se quedarán en el congelador a la espera de nuevas indicaciones por parte del Ministerio.

Las dudas respecto a la fórmula elaborada por la farmacéutica comenzaron a finales de la semana pasada, aunque fue el sábado cuando "saltaron las alarmas", según especificó la ministra Carolina Darias, tras confirmarse el primer caso de trombosis de senos venosos y con plaquetas bajas detectada en España. Actualmente, puntualizó, se han notificado 11 casos en Europa entre las más de 17 millones de dosis administradas.

Ante esta situación, todas las comunidades se mostraron de acuerdo en suspender el proceso, al menos, hasta que la Agencia Europea de Medicamento (EMA) corrobore si existe una relación entre la vacuna y los eventos de trombosis detectados. Aragón paralizó de manera inmediata la vacunación tras haber inoculado unas 1.500 dosis durante la jornada de este lunes y dejando a muchas personas en la puerta de los centros de salud sin saber cuándo podrán recibir la inyección. "He llegado sobre las 18.10 y había mucha fila para entrar al ambulatorio. En ese momento ha salido un médico y ha dicho que se suspendía la vacunación", relata Alberto Sesé, uno de los docentes a los que ayer iban a inyectar AstraZeneca en el centro de la Bombarda. "No sabes qué pensar... pero, bueno, mejor no haber venido media hora antes", declara, aunque se muestra convencido de que en sí que se reanude el proceso "seré el primero".

Como él, a otros 11.700 aragoneses les cancelarán la cita que tenían programada para esta semana. Esto afectará, según confirmaron fuentes de Sanidad, a los colectivos de personal esencial. El mayor grueso corresponderá a los docentes, que comenzaron hace quince días a recibir AstraZeneca. La previsión, según recordó ayer el consejero de Educación, Felipe Faci, era que a final de mes todos (unos 25.000) hubieran recibido la primera dosis. Hasta ahora se había inoculado a casi la mitad (10.322) y el resto deberá esperar, al menos, dos semanas más. Faci recalcó que el ritmo había sido "bueno" y que no tenían información de que hubiera habido "incidencias importantes". Fuentes de Sanidad especificaron en que en Aragón no se ha notificado ningún caso de trombosis que pudiera estar relacionado con el proceso de inmunización.

También indicaron que las dosis, que este lunes se encontraban en los centros de salud y no fueron inyectadas, volverán seguramente a lo largo de la semana al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde se gestionan todas estas fórmulas.

La Comunidad ha recibido, según los datos del Ministerio de Sanidad, 47.600 vacunas de AstraZeneca, de las que 23.976 ya habrían sido inoculadas. De momento, la decisión del Ejecutivo no pone en riesgo las segundas dosis, ya que se deben inyectar, recordó Darias, entre 10 y 12 semanas después, por lo que los primeros vacunados, que fueron los alumnos de Ciencias de la Salud de las universidades aragonesas no tendrían que recibir la siguiente hasta finales de abril.

Desde el Ministerio de Sanidad recordaron que el dolor de cabeza es habitual tras la inyección, sin embargo, puntualizaron que si se ha recibido en los últimos 14 días y el dolor es persistente e intenso, cambia significativamente al tumbarse o se asocia alteraciones visuales u otros síntomas neurológicos persistentes, se recomienda consultar con el médico.

Inyectado el lote investigado

Antes de esta decisión, los centros de salud de la Comunidad habrían agotado ya el lote de vacunas de AstraZeneca en investigación por causar episodios de trombosis. Según ha podido saber este diario, la remesa, enviada por el Ministerio de Sanidad el 12 de febrero, terminó de inyectarse el viernes en centros como el de Las Fuentes Norte o Bombarda. Aunque Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias optaron por paralizarlo, la DGA decidió continuar siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Solo en el centro de salud de Bombarda, uno de los ambulatorios que ha inyectado las vacunas del lote en investigación, se recibieron alrededor de un millar. "Se han administrado todas sin que se haya declarado ningún efecto secundario", explicaron fuentes del centro. Las últimas 150 se pusieron el viernes. "Nos pusimos en contacto con nuestros superiores y todos dijeron que había que seguir administrándolas. Informamos a todas las personas agendadas y les dijimos que no había indicios que apuntaran a la necesidad de suspender o atrasar la primera dosis. En todo caso, se les dio la opción de posponerla. La mayoría, alrededor de un 95%, siguieron, y el 5% restante se marcharon", agregaron. Confirmaron, en esta línea, que las que se inocularon ayer por la tarde pertenecían a otro lote.

Asistimos a uno de los tres centros de vacunación para profesionales de la capital aragonesa para ver como actúan los profesionales sanitarios.

Desde el viernes, en Las Fuentes Norte se ha registrado un importante número de llamadas de gente que pedía cambiar su cita. "Son demasiadas para tratarse todas de contratiempos. El problema es que el centro solo ha cedido sus instalaciones. Desde aquí no tenemos acceso a su historia clínica. Muchos no lo entienden, se enfadan y lo pagan con el personal que está en primera línea", afirmaron desde el ambulatorio.

La Consejería de Sanidad no aclaró este lunes cuántas vacunas del lote en investigación se han puesto en la Comunidad. Descartó, no obstante, un seguimiento "exhaustivo" a los receptores como le reclamaban sindicatos como CC. OO. Recomiendan, al igual que el Ministerio, contactar con el centro de salud si se tienen efectos secundarios.