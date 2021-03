Maru Díaz: "Queremos Internet de cien megas para el cien por cien de la población de Aragón en 2023"

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha subrayado que en esta comunidad autónoma "no tenemos un problema de falta de cobertura de Internet, sino de baja calidad" y, por eso, se ha propuesto como objetivo adelantar de 2025 a 2023 la hoja de ruta estatal para pasar de los 30 a los 100 megas de velocidad de red. "Queremos Internet de cien megas en el cien por cien del territorio", ha remarcado.

Díaz ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, que menos del uno por ciento de la población aragonesa no tiene ningún tipo de acceso a Internet, pero el despliegue realizado, que acabó el año pasado, "está pensado para un uso muy poco intensivo".

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 "ha acelerado los tiempos", ha adelantado las necesidades "casi diez años". Ahora "todos usamos con normalidad videoconferencias", el teletrabajo es una realidad y se ha incrementado el ocio por Internet, entre otras cosas.

Díaz ha considerado que luchar contra la despoblación en el siglo XXI es "sinónimo de acceso a Internet" de calidad porque en estos momentos "no se puede trabajar, ni emprender en el medio rural, si no es con una conexión". Si hace un siglo "tener agua o luz era clave para el desarrollo, ahora lo es Internet", y puede atraer a jóvenes con acceso al teletrabajo "que ven en los pueblos una salida vital" y en Aragón "tenemos enclaves preciosos".

La consejera ha comentado que una de las "demandas mayoritarias" del territorio es ese acceso a Internet de calidad, si bien ha advertido de que es un mercado regulado, "no un derecho y las administraciones no tenemos la potestad para prestarlo, ni aunque quisiéramos", solo pueden conceder subvenciones para que haya cobertura donde de otra manera no la habría. "Mientras sea un negocio, llevar Internet al medio rural nunca va a ser rentable y siempre vamos a ser los últimos con la siguiente tecnología que se implante", ahora, por ejemplo, el 5G.

Para Díaz, esto va a ser tema de debate "en todas las administraciones" y "necesitamos cambiar los marcos regulatorios porque vamos a tener que estar invirtiendo continuamente para mejorar los anchos de banda porque cada vez consumiremos más datos", y será preciso disponer de una tecnología "que pueda escalar" ese incremento de demanda.

La consejera ha traído a colación que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó el pasado mes de noviembre, por primera vez, que el acceso a Internet sea un derecho, y existe una declaración de la Organización de Naciones Unidas que determina que es un derecho humano, por lo que "es algo que va a ser una realidad en los próximos años, pero exigirá primero modificaciones legales europeas y luego competenciales en el ámbito nacional y autonómico".

Maru Díaz se ha mostrado satisfecha de que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya tenido en cuenta las peticiones de Aragón en la última convocatoria del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación, después del "jarro de agua fría" que supuso que las tres provincias de la comunidad autónoma se quedaran fuera.

La resolución publicada la semana pasada está "muy bien dotada" para Aragón e introduce novedades "reivindicadas" por este Ejecutivo, como llegar a locales comerciales, no solo viviendas, y es "crucial porque tenemos campings, hoteles rurales y zonas empresariales que no estaban siendo cubiertas", ha detallado la titular de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.

Por lo que se refiere, al programa 'España 2025', que se va a desarrollar con fondos europeos de recuperación, el ministerio ha planteado unas manifestaciones de interés a las comunidades autónomas, que han hecho propuestas y, ahora, Díaz ha confiando que "en las próximas semanas se aclare" cómo se van ejecutar esos fondos y se incluya "la visión rural y de Aragón".

Al respecto, esta comunidad autónoma ha pedido que, efectivamente, se cubra el cien por cien del territorio, no el 99,9 por ciento "porque ese uno por ciento siempre son las zonas rurales", ha sostenido la consejera, y que la inversión se inicie por ellas, donde existe "peor conexión y también se llegue a polígonos industriales y a zonas empresariales, que no solo se tenga en cuenta los habitantes". "No tiene sentido volver a mallar ciudades que ya tienen buena cobertura, si hay pueblos en los que no llegan ni 30 megas", ha esgrimido.

Aragón ha puesto a disposición fondos para anticipar la inversión o las adjudicaciones mediante un convenio, consorcio "o la fórmula que el ministerio considere", con el objetivo de adelantar la hoja de ruta nacional de lograr en 2023 -y no en 2025- una cobertura del cien por cien de los habitantes y con cien megas, ha contado Díaz.

La consejera ha precisado que también el plan autonómico 'Conecta Aragón' se va a modificar, con la finalidad de incrementar a cien megas la velocidad que llega a los centros educativos, entre otras cosas, a lo que se suma la convocatoria de polígonos, "que ya se está empezando a ejecutar" y que hará que "en torno a 70 polígonos aragoneses tendrán cobertura de banda ancha".

Díaz ha añadido que, por otra parte, gracias al Acuerdo Marco de Telecomunicaciones, se está llevando 4G "a nuestro medio rural", proceso que acabará en junio y "está siendo una ventaja para aquellos sitios donde la fibra óptica no llega" puesto que "permite teletrabajar o hacer ocio a través de Internet".

En relación con la 5G, la consejera se ha referido al proyecto que se está desarrollando en el circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel), para que "pueda tener vida más allá de las carreras", como lugar pruebas para vehículos autónomos, además de que el Departamento busca otras iniciativas que sean "tractoras o palanca" para demostrar "cómo una tecnología puntera llevada al medio rural puede generar empleo".

Digitalización en las empresas

La consejera se ha referido también al Centro de Innovación Digital de Aragón -Digital Innovation Hub (DIH)-, impulsado esta legislatura y que está llevando a cabo una evaluación del grado de digitalización de las empresas en la comunidad autónoma, la mayoría pymes.

Se ha puesto en marcha un proyecto piloto en la zona de Monzón, por el que profesionales de ITAINNOVA han acudido allí, han celebrado reuniones con los empresarios de la zona para trasladarles "de que forma la digitalización puede acelerar procesos o darles valor" y en pocos años "duplicar plantilla". Cuando la pandemia lo permita, se quiere extenderlo a otras zonas.

"Estamos haciendo distintos proyectos desde ITAINNOVA, en colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento, que interlocuta más con las empresas para dar ese empujón", ha dicho la consejera, al tiempo que ha subrayado que "gran parte" de los fondos europeos se van a destinar a digitalización, tanto de la administración, como de las compañías.

En relación con los fondos europeos, ha confiado en que a partir de abril "podamos empezar a hacer algo" y, "aunque no haya llegado el dinero, se haya habilitado lo que nos podemos gastar". Ha dicho que la Administración está "acelerando muchísimo" los procesos y, a pesar de ello, "no se llega lo rápido que se tendría que estar funcionando por la demanda que hay", ha considerado la responsable de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.