Taller sobre nuevas masculinidades en el IES Miguel Catalán

Alumnos y alumnas del IES Miguel Catalán de Zaragoza recibimos en nuestras aulas al artista Fuethefirst, nombre artístico de Francesc Tamarite. Actor y rapero, Fuethefirst imparte talleres educativos en los que busca que los jóvenes nos expresemos libremente y nos empoderemos a través del rap.

Reflexionar sobre el machismo

Los talleres fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Más Vida, una ONG que persigue transformar la sociedad en claves de justicia y solidaridad. Además de trabajar contra la explotación sexual infantil y la violencia, otra de sus líneas de acción son las nuevas masculinidades. Se trata de ayudar a los hombres a que sean agentes de cambio para conseguir la igualdad de hombres y mujeres. Así, todo el alumnado de 2º de ESO y el de FP Básica recibimos en nuestra clase, y con las medidas sanitarias que aplicamos durante todo el curso, un taller de rap en el que el cantante nos hizo reflexionar sobre el machismo y la masculinidad y sobre cómo podemos conseguir la igualdad de género.

Alumnos de 2º de ESO en el taller de masculinidades IES Miguel Catalán

Luego, todos juntos, con las aportaciones de los y las estudiantes, creamos una canción. Primero, debíamos buscar un titular para una noticia que hablara sobre el machismo. Después de unas cuantas propuestas, Fuethefirstel los escribió en la pizarra del aula y juntos fuimos formando rimas. Entre los titulares, destacaban algunos como: ‘Atados desde que nacemos’, ‘Destruir estereotipos’, ‘Controlan todo lo que haces’, ‘Los hombres también lloran’.

En otras clases, se partía del análisis de una canción de rap. Una parte del alumnado debía dar argumentos a favor de lo que decía la canción y otra, en contra. Luego, se comentaban todas las propuestas en común. Así, con estas actividades, hemos compuesto rimas como estas:

Me siento respetada cuando me miras a la cara. / Nos quieren con la boca cerrada. / Quieren quitarme la palabra, / se piensan que no valemos nada. / Puedes conseguirlo todo. / Aunque caigas solo al fondo del lodo, / nunca pienses que tú estás solo.

Estereotipos te asigna la sociedad: / marcado desde que naces, controlan lo que haces. / Toda la vida así y no soy un maniquí.

Por: Pedro Caballero, alumno de 2º de ESO del IES Miguel Catalán de Zaragoza.

