Repollés dice que Aragón tiene capacidad para vacunar a 150.000 personas a la semana entre críticas de la oposición

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado este viernes en el pleno de las Cortes que Aragón tiene capacidad para vacunar contra la covid-19 a "150.000 personas a la semana" y que "no hay más límite que el número de dosis". A preguntas de Ciudadanos, la titular de Sanidad ha reiterado que el objetivo sigue siendo "tener vacunadas a dos de cada tres personas" de cara al verano. Prevé, concretamente, que hacia finales de agosto se haya inoculado al 70% de la población. A la oposición, sin embargo, no le salen las cuentas, ya que hasta el momento, el Salud ha administrado únicamente 168.662 dosis, y solo 54.473 tienen las dos necesarias para lograr la inmunidad.

Repollés ha recalcado, pese a todo, que el Gobierno de Aragón no se va a salir de plan previsto por el Ministerio de Sanidad y que, a pesar de los retrasos de las farmacéuticas, se mantiene el horizonte de personas a vacunar en los próximos meses. También ha destacado que Aragón es "la Comunidad que más dosis está administrando" y que, en caso de que lleguen en mayor número, los espacios para la vacunación masiva "están preparados". "Podremos multiplicar por cuatro la capacidad de vacunación semanal", ha insistido.

Sus palabras no han convencido a la diputada Susana Gaspar, de Ciudadanos, quien ve improbable que el Gobierno aragonés alcance el 70% en verano. Esto, ha advertido, tendrá graves consecuencias para la hostelería, el turismo. Ha lamentado, asimismo, el "cacao maravillao" que sufre la población por los continuos cambios de la estrategia de vacunación. "Ya no saben si son grupos prioritarios o no", ha advertido. También hay confusión con la vacunación de los familiares que cuidan a grandes dependientes. "Si les administran las dosis en casa sí inoculan a un familiar por dependiente, pero si lo hacen en un centro de salud no. Se necesitan protocolos claros que permitan una unificación de criterios", ha criticado.

Este no ha sido el único punto de fricción con la oposición. El popular Fernando Ledesma ha reclamado a Repollés el informe sobre los contagios en hostelería y gimnasios anunciado por la propia consejera "hace ya tres meses", según ha recordado el propio diputado. En respuesta, la titular de Sanidad ha asegurado que su Departamento no necesita "cocinar ni preparar" ningún informe para justificar las restricciones y que el que se hizo está basado en una búsqueda bibliográfica con artículos publicados en España y otros países.

El tono de Repollés no ha gustado nada a Ledesma, que ha calificado su intervención de "falta de respeto". "Viene encima quejándose y con unos aires intolerables. Mintió descaradamente y lo ha reconocido hoy", le ha espetado. La consejera, por su parte, ha asegurado que "no iba a entrar" al trapo. "No son mis formas. No he mentido, el informe está a su disposición con más de 30 revisiones bibliográficas. Menos lobos, vamos a relajarnos y a hacer de esto un foro de debate y no un circo", ha dicho.