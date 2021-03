Aragón mantiene por ahora la vacunación con AstraZeneca pero cinco comunidades inmovilizan el lote en estudio por trombos

Aragón mantendrá por ahora la vacunación con AstraZeneca a pesar de que Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Canarias y Asturias han restringido la inoculación del lote ABV5300, investigado tras los casos de trombos aparecidos en países como Austria.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado a este diario que parte de este lote, distribuido en toda la geografía española, "ya se ha administrado" en Aragón. Qué hacer con el resto será una cuestión que, previsiblemente, se estudiará en las próximas horas. Por el momento, la Comunidad no ha registrado ninguna reacción adversa a la vacuna más allá del dolor articular y los episodios de fiebre y febrícula habituales y, por tanto, no plantea detener la administración de estas dosis.

El Gobierno de Aragón se regirá por las pautas marcadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que este jueves aseguró que, en este momento, "no hay evidencia de que la vacuna sea la causa de estos acontecimientos adversos notificados". "No se ha registrado en España ningún acontecimiento adverso del tipo de los notificados en Austria en relación temporal con la administración de esta vacuna. La agencia considera que no existen motivos que justifiquen la adopción de medidas cautelares sobre este lote, por lo que se podrá continuar con el plan de vacunación previsto para estas unidades", aseguró a través de un comunicado.

Sin embargo, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Canarias y Asturias han decidido inmovilizar por precaución el lote ABV5300 de la vacuna AstraZeneca.

En cualquier caso, la vacunación continúa con el suero de esta compañía, que las autoridades sanitarias españolas y europeas insisten en que es "seguro".

El Ministerio de Sanidad repartió a las comunidades el pasado 12 de febrero este lote que ahora han paralizado cautelarmente estas cinco comunidades -la primera de ellas el Principado, que lo anunció el jueves por la noche-.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que los ciudadanos pueden estar tranquilos con las vacunas contra la covid-19 porque son seguras y en España no se ha registrado ningún efecto adverso ni ninguna reacción tras su administración.

Tras valorar el sistema de vigilancia de fármacos en España, Montero ha asegurado que la campaña de vacunación continuará porque "no hay ninguna evidencia que asocie las reacciones adversas con la administración" de la vacuna de AstraZeneca.

En este sentido se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha explicado a RNE que la vacuna de AstraZeneca es "segura" y en que "no hay relación causal entre el evento trombótico y la vacuna en sí", motivo por el que ha aconsejado seguir inyectando este suero.

En concreto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) considera que "los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos (...) El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general", afirmó la Agencia ayer, fecha hasta la que había recibido la notificación de 30 casos de episodios similares entre cerca de 5 millones de personas vacunadas con el fármaco de AstraZeneca en la UE.

Los episodios aparecidos en varios países de la Unión Europea ya obligaron este jueves a retrasar la ampliación de la edad máxima. Gobierno y comunidades autónomas tenían previsto autorizar las vacunas de AstraZeneca para personas de entre 55 y 65 años, una postura que Aragón llevaba semanas defendiendo. Ahora, no obstante, toca esperar a que se aclaren estos casos.

Para esta próxima semana, el Salud tiene previsto vacunar a 31.600 personas: 13.200 con inyecciones de Astra Zeneca –todas primeras dosis-; 500 de Moderna y 4.300 de Pfizer -destinadas a primeras dosis de personas mayores y grandes dependientes-; y 13.600 de Pfizer destinadas a segundas dosis de sanitarios, mayores, dependientes y residentes en instituciones. Hasta la fecha, el Gobierno aragonés ha recibido 47.600 vacunas de esta marca.