Aragón mantiene por ahora la vacunación con AstraZeneca mientras Andalucía, Asturias y Castilla y León la restringen

Aragón mantendrá por ahora la vacunación con AstraZeneca a pesar de que otras comunidades como Castilla y León, Andalucía y Asturias han restringido la inoculación del lote ABV5300, investigado tras los casos de trombos aparecidos en países como Austria.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado a este diario que parte de este lote, distribuido en toda la geografía española, "ya se ha administrado" en Aragón. Qué hacer con el resto será una cuestión que, previsiblemente, se estudiará en las próximas horas. Por el momento, la Comunidad no ha registrado ninguna reacción adversa a la vacuna más allá del dolor articular y los episodios de fiebre y febrícula habituales y, por tanto, no plantea detener la administración de estas dosis.

El Gobierno de Aragón se regirá por las pautas marcadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que este jueves aseguró que, en este momento, "no hay evidencia de que la vacuna sea la causa de estos acontecimientos adversos notificados". "No se ha registrado en España ningún acontecimiento adverso del tipo de los notificados en Austria en relación temporal con la administración de esta vacuna. La agencia considera que no existen motivos que justifiquen la adopción de medidas cautelares sobre este lote, por lo que se podrá continuar con el plan de vacunación previsto para estas unidades", aseguró a través de un comunicado.

Los episodios aparecidos en varios países de la Unión Europea ya obligaron este jueves a retrasar la ampliación de la edad máxima. Gobierno y comunidades autónomas tenían previsto autorizar las vacunas de AstraZeneca para personas de entre 55 y 65 años, una postura que Aragón llevaba semanas defendiendo. Ahora, no obstante, toca esperar a que se aclaren estos casos.

Para esta próxima semana, el Salud tiene previsto vacunar a 31.600 personas: 13.200 con inyecciones de Astra Zeneca –todas primeras dosis-; 500 de Moderna y 4.300 de Pfizer -destinadas a primeras dosis de personas mayores y grandes dependientes-; y 13.600 de Pfizer destinadas a segundas dosis de sanitarios, mayores, dependientes y residentes en instituciones. Hasta la fecha, el Gobierno aragonés ha recibido 47.600 vacunas de esta marca.