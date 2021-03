Las víctimas del 11-M reclaman que se investigue el origen del atentado

Las víctimas víctimas del atentado del 11-M que ocurrió en Madrid en 2004, en el que murieron 193 personas y resultaron heridas 1.742 personas, creen que la investigación no acabó con el juicio de la Audiencia Nacional porque ni la autoría intelectual ni la financiación de la célula yihadista fue descubierta.

Así lo reclama Ana López, una zaragozana que perdió en el atentado a su marido Elías González, un madrileño de Coslada con quien llevaba 21 meses casados y ocho años juntos, cuando estalló el tren que cogía en la estación del Pozo hasta Recoletos. Ella es una de las cuatro aragoneses que sufrieron las consecuencias del atentado junto a los fallecidos:Oscar Abril, un joven de 19 años hijo de turolenses de Alfambra, María Luisa Polo (50), natural de Ateca, y Federico Miguel Sierra Serón (37), un zaragozano comandante del Ejército de Tierra.

«Yo acato la justicia con la sentencia del 11 M, pero en realidad no hay justicia porque no sabemos la autoría intelectual ni quien lo financió. Es el peor atentado de nuestra historia porque hubo 195 muertos porque dos fallecidas estaban embarazadas, 1.742 resultaron heridos y pudo afectar hasta a 5.000 personas», precisa Ana López, quien reconoce que el paso del tiempo (hoy se cumplen 17 años del atentado) «mitiga el dolor y la angustia».

La viuda de la víctima del 11-M opina que los 900 folios de la sentencia de la Audiencia Nacional no aclaró todo lo que ocurrió en la peor tragedia vivida en 2004, salvo que la célula yihadista autónoma lo cometió, si bien la mayor parte de ellos murieron en la casa de Leganés. Aunque ella cree que solo uno de los condenados en la cárcel, Jamal Zougam, quedan al menos seis presos, según Instituciones Penitenciarias.

Posible prescripción al cumplirse 20 años

Ana López, que pertenece a la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) y regresó a Zaragoza en 2008, reclama que «no se olvide la investigación del 11 M porque en tres años (al cumplirse 20) puede prescribir». Hoy acudirá al acto en San Juan de los Panetes a las 11.00 al celebrar el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas de Terrorismo de la Comisión Europeap.

En esta misma línea se pronuncia la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, Dori Bajali, quien quiere aprovechar este aniversario para llamar la atención a la sociedad y a las instituciones sobre este peligro. La presidenta explica que se reunieron a finales de febrero con la Fiscalía General del Estado sobre la situación del sumario del 11-M para evitar que no se olvide aclarar el origen del atentado y se encuentran a la espera de si la investigación se mantiene o no. «En 2024 pueden quedar impunes quienes lo financiaron y los autores intelectuales. Fue un atentado contra cualquiera que estaba en Madrid. Yo he tenido que tener una pierna ortopédica, ser discapacitada y cambiar de vida», señaló.

Para el turolense Jesús Abril, padre del joven Óscar que perdió aquella mañana, el juicio de los yihadistas se celebró con todas las garantías. «Si crees en la justicia hay que hacerlo con todas las consecuencias», proclama Abril, un profesor jubilado que reside en Valencia y no puede volver a su Alfambra natal por el covid. Fue vicepresidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y recuerda que sufrió «más daño por los conspiranoicos que defendían autores distintos que los yihadistas del 11-M». Abril cree que debería aprenderse del atentado no volver a entregar a sus familias los fallecidos como se hizo en el Ifema.

Jesús Abril, quien hizo un libro en recuerdo a su hijo ('El léxico de Alfambra'), explica que toda la aplicación de la indemnización para los afectados que determinó la sentencia de la Audiencia Nacional y confirmó el Tribunal Supremo se cumplió perfectamente aplicando la ley. Asimismo, precisó que "a los españoles" los han tratado mucho mejor en los tribunales que a las víctimas de Italia, Francia o Gran Bretaña. Aun así, también recordó que quedan todavía 300 casos por resolver de víctimas de la banda terrorista ETA.