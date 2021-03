El plan del CEIP Ramiro Soláns para acabar con la desigualdad de género

En el CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza implementamos el proyecto de transformación social ‘Vive tu escuela, atrévete a cambiar’, alineado con la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible, documento marco que rige las actividades para el bienestar de las personas y el cuidado del planeta en los próximos años.

Nuestro modelo de aprendizaje desarrolla la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo compartido y la iniciativa para la mejora del entorno. Creemos en la capacidad transformadora de la educación y promovemos un cambio de paradigma en nuestra forma de aprender y enseñar.

Coeducar, práctica cotidiana

Queremos ayudar a nuestro alumnado a desarrollar habilidades para navegar con confianza por una realidad compleja e incierta, no solo para sobrevivir en ella, sino para transformar y construir una sociedad más justa y sostenible. Trabajamos por mantener una comunidad educativa segura, acogedora, colaboradora, participativa y estimulante favoreciendo una educación inclusiva. Creemos en la coeducación como práctica cotidiana. Concebimos la educación y la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho y una oportunidad, y velar por el cumplimento de dichos derechos es la mejor oportunidad para afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Nuestro Plan de Igualdad pretende dar respuesta al objetivo de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, acabar con las desigualdades por razón de género y prevenir de la violencia de género a través de la educación. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno de los 17 ODS. Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y cuidar nuestro medio ambiente. Desde el equipo educativo del CEIP Ramiro Soláns creemos firmemente que todas las personas que participamos en la vida de los niños y las niñas tenemos la responsabilidad y el compromiso de educarlos en igualdad para lograr personas que participen de una ciudadanía plena, en derechos y libertades. Este es el verdadero significado de coeducar.

Las mujeres han estado aparentemente ausentes en muchos ámbitos de la ciencia, la cultura, deporte, arte a lo largo de los siglos. Mujeres que han tenido muchos obstáculos para desarrollar sus intereses y capacidades, mujeres que han conseguido hacerlo pero ni siquiera han sido nombradas en los libros o sus obras expuestas en un museo. Nuestro objetivo es dar a conocer a muchas mujeres que dedicaron su imaginación, su voluntad, sus fuerzas y a veces su vida a la construcción de una sociedad más justa para las mujeres e incluso para los hombres. Es el escenario en el que se enmarcan algunas de las acciones del Plan de Igualdad.

El trabajo, que comenzó en octubre, ha culminado en la exposición ‘Mujeres Silenciadas’ José Miguel Marco

‘Mujeres silenciadas’

‘Mujeres silenciadas’, mujeres con mucho arte que no aparecen en los libros de historia, es el proyecto de trabajo que hoy presentamos con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo. ¿Por qué hemos elegido esta temática? Porque creemos que el arte no entiende de sexos y sabemos que son muchas las mujeres artistas que han sido silenciadas. Nuestro reto es conseguir que nuestro alumnado ayude a escribir el nombre de las mujeres artistas en los libros de Historia, porque esta falta de nombres no es porque no existan, sino porque no han sido visibles a ojos de la sociedad. Es cuestión de reescribir la Historia del Arte.

El ‘Círculo de la Igualdad’

Todo el trabajo se plantea desde dos estructuras participativas, la ‘Mesa de Igualdad’, formada por docentes de los diferentes equipos didácticos, que se encargan de coordinar las acciones y propuestas de trabajo, que a nivel de centro se plantean para fomentar y garantizar la igualdad de género, y el ‘Círculo de Igualdad’, espacio donde el alumnado desde 5 años hasta 6º de primaria detecta situaciones de desigualdad de género desde la reflexión y el espíritu crítico para posteriormente plantear propuestas de acción que garanticen la equidad de género. A través de este círculo se ha conseguido promover la igualdad fundamentándola en el respeto a la diversidad, la valoración y la visibilización de lo femenino y de lo masculino e impulsando la libertad de elección. Desaprender y aprender para cuestionar y reflexionar sobre los modelos sociales que tenemos alrededor y de los valores que transmitimos.

Activando el código QR para acceder a la vida y obra de Margaret Keane José Miguel Marco

Los objetivos de ‘Mujeres Silenciadas’ son los siguientes: desarrollar una conciencia crítica en el alumnado; continuar generando propuestas de mejora para contribuir al alcance de los ODS; erradicar estereotipos de género; utilizar un lenguaje inclusivo; favorecer la colaboración de la comunidad educativa como agente de cambio; y facilitar aprendizajes funcionales para la vida mediante metodologías activas y competenciales.

Pocas mujeres artistas

El proceso de trabajo, basado en la investigación desde un enfoque de adquisición de competencias clave, se inicia en octubre y culmina con esta exposición. En una primera fase, planteamos el debate ‘Por qué conocemos pocas mujeres artistas’ para posteriormente seleccionar en cada curso, desde 2 años hasta 6º de primaria, una mujer artista, por este orden, siguiendo los cursos de menor a mayor: Judith Leister, Lee Krasner, Dora Maar, Margaret Keane –para educación infantil–, y Sonia Delaunay, Juana Francés y Georgia O´Keefe, Camille Claudel, Tamara Lempicka, Sophie Taeuber y Maruja Mallo, Clara Peeters –de 1º a 6º de primaria–.

Durante la segunda fase, planteamos distintas misiones a través de las cuales el alumnado ha ido conociendo la vida y obra de la artista: investigar la biografía y recoger los datos más importantes de su vida y obra; analizar sus obras y representar una de ellas; plasmarlas con una imagen; grabar un breve programa de radio, reflexionando sobre la desigualdad, la igualdad de la mujer en el arte, la vida de ‘nuestra’ mujer y las dificultades que se ha encontrado en su profesión; grabar un breve vídeo –eslogan motivador/un mini anuncio/‘sketch’...–.

Conociendo a la gran pintora Juana Francés José Miguel Marco

Por cada misión superada han conseguido una llave. Una vez superados todos los retos, lograrán liberar a las mujeres para que éstas aparezcan en los libros de Historia, consiguiendo poner cara y nombre a las mujeres artistas, que son las protagonistas de esta exposición con todos los trabajos realizados. El alumnado recorrerá la exposición con un pasaporte que se irá sellando en cada una de las obras expuestas.

A través de este proyecto hemos logrado que el alumnado visualice y reconozca a mujeres que han realizado un gran trabajo en el mundo del arte y que no han recibido el merecido reconocimiento; que disfrute del arte; y que desarrolle su capacidad creativa.

Algunas opiniones

Como testimonio, os dejamos algunas reflexiones compartidas por alumnado de 6º de primaria, como Bintou, Naiara, Kanza y Simbara, en un programa de radio en torno a la mujer en el arte. A la pregunta, ¿qué opináis de esta frase: "El arte es ajeno al espíritu de las mujeres", de Giovanni Boccaccio?, responden que "el arte no tiene género, pero no solo el arte, sino cualquier actividad que pensemos, porque chicos y chicas podemos hacer las mismas cosas".

El alumnado de 6º de primaria durante la grabación del programa de radio CEIP Ramiro Solans

Sobre la afirmación de Renoir: "La mujer artista es sencillamente ridícula", comentan: "Estamos totalmente en desacuerdo ya que las mujeres tienen tanto talento como los hombres".

¿Qué os parece el cambio radical de Clara Peeters?: "Yo Quiero ser como ella". "Fue muy valiente al hacer los bodegones porque los hombres no dejaban que las mujeres los pintaran" o "Es un ejemplo muy bueno para las mujeres de hoy en día ya que fue pionera en poder pintar bodegones en un siglo en el que a las mujeres se les prohibía", son algunas de sus respuestas.

Estos chicas y chicas saben que, a lo largo de la historia, ha habido mujeres que pintaron muchos cuadros que fueron escondidos a la sociedad y quieren reescribir la historia para que no vuelva a ocurrir lo mismo.

Esta exposición es un homenaje a estas artistas que han contribuido a hacer un mundo más bello, un homenaje en el que ha participado todo el alumnado del colegio Ramiro Soláns.

