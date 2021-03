Ciudadanos y PP aseguran que la ruptura en Madrid y Murcia no afectará a Aragón

La ‘tormenta naranja’ no va a causar estragos en Aragón. Es, al menos, lo que esperan los líderes de Cs y PP en la Comunidad, Daniel Pérez Calvo y Luis María Beamonte, que se esforzaron ayer en desvincular la ruptura de los pactos en el Gobierno y el Ayuntamiento de Murcia y en la Asamblea de Madrid de la estabilidad de los acuerdos en la región. Porque es mucho lo que está en juego; tanto, como la gobernabilidad en consistorios como los de Zaragoza, Teruel, Calatayud, Tarazona o Barbastro. Los populares Jorge Azcón y Emma Buj respiran tranquilos. Y eso es toda una garantía tras una jornada de desencuentros políticos que eclipsó, durante unas horas, la pandemia. No quiere "terremotos" el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán. Prefiere mantener su apuesta por la estabilidad. Así que solo desde Madrid se podría llegar a alterar la tranquila vida política en la Comunidad.

Con una rápida llamada de teléfono Pérez Calvo, en un "gesto de elegante cortesía entre socios", confirmó a Beamonte que sus pactos seguían adelante. "Es un tema muy serio, y he querido enviarle un mensaje de tranquilidad, pues lo ocurrido en Murcia es excepcional", explicó el coordinador autonómico de Cs. Y si se hubiera quedado aquí, se hubiera diluido el problema. Pero fue a más. La mancha de aceite se extendió primero a Madrid, con Isabel Díaz Ayuso convocando elecciones y cesando a los de Cs de su Gobierno, y el PSOE presentando en Castilla y León una moción para desalojar a Alfonso Fernández Mañueco. Y el tablero municipal tembló.

Pero no hay motivos de preocupación en Zaragoza. Pérez Calvo considera que el equipo de gobierno es "sólido" y "funciona". "Los zaragozanos no van a pagar lo ocurrido en Murcia", enfatizó. Ni los turolenses, ni los bilbilitanos, ni los turiasonenses... Ni siquiera contempla la posibilidad de que los socialistas puedan ofrecer una moción de censura a cambio de la alcaldía de Zaragoza, una opción que el presidente de la DGA también desecha. El líder naranja dejó claro que a su partido le mueve "la responsabilidad" y le parecería "una frivolidad" que se planteara. Para justificar la buena salud de la alianza PP-Cs en Zaragoza aludió al presupuesto que, con la ayuda de Vox, acaba de sacar adelante. Con quien no había hablado a primera hora de la tarde Pérez Calvo era con Sara Fernández, vicealcaldesa y exsecretaria de Acción Institucional del partido en la Comunidad.

Beamonte ve "poca seriedad"

Beamonte reconoció que la ruptura de los pactos en Murcia y Madrid altera el escenario político en un momento "terrible", y refleja "poca seriedad y poca responsabilidad". En Aragón se mostró "absolutamente tranquilo" porque "la relación PP-Cs está llena de normalidad y de compromiso", y porque "no ha habido ningún elemento de distorsión".

La buena relación en el ámbito municipal contrasta, de hecho, con los desencuentros que protagonizan en el ámbito autonómico. Chocaron los dos partidos en Huesca donde, en junio de 2019 y sin aviso previo, los concejales naranjas dieron a Luis Felipe (PSOE) la alcaldía.

La ‘tormenta naranja’ que se desató ayer dinamita la posible fusión de PP y Cs para "refundar" el centroderecha. España Suma o Aragón Suma eran fórmulas que descartaba hace una semana Inés Arrimadas en una entrevista en HERALDO. "No le tenemos que solucionar las crisis existenciales ni de corrupción a ningún otro partido", replicaba la lideresa, que recomendaba a Pedro Sánchez que tomara como ejemplo de Lambán y apostara por la "fórmula naranja". ¿Lo hará?

Lambán defiende la estabilidad

"Terremotos, cuantos menos, mejor. Para mí la estabilidad social y política de una Comunidad es absolutamente fundamental, un bien político de primera magnitud a preservar por encima de cualquier otro". Y más, cuando gobiernas. Con contundencia dejaba claro Lambán que no tiene ninguna intención de quebrantar la estabilidad política. No contempla, por ello, que en Aragón "se puedan producir fenómenos de esa naturaleza". Aseguró, además, que no será "cómplice con ninguna clase de alteración de la estabilidad social", pues una vez otorgan su confianza los ciudadanos "lo deseable es que ese estatus se mantenga".

La estabilidad continuará, por tanto, en el Ayuntamiento de la capital, si está en su mano. "El PSOE ganó las elecciones en el Ayuntamiento, y daba la sensación de que era la opción más legítima para gobernar por refrendo ciudadano. Al final hubo otro pacto, empezó la andadura y el grupo que magníficamente lidera Lola Ranera está haciendo un ejercicio de oposición responsable", concluyó, para dejarlo claro.