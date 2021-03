Aragón no registra casos de trombos por AstraZeneca 

En Aragón, hasta el momento, no se han registrado casos de trombos en pacientes que hayan recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, como ha ocurrido en otros países de la Unión Europea que están investigando este tipo de acontecimientos notificados recientemente en Dinamarca, según confirman fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Las autoridades sanitarias españolas, a través de la Agencia española de medicamentos y productos sanitarios, han emitido precisamente este miércoles una nota aclaratoria recordando que hasta el momento "no hay evidencia de que la vacuna sea la causa de estos acontecimientos adversos notificados", y la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a la calma, pues tampoco se han detectado casos en España: "Mando un mensaje de prudencia, no se ha producido ningún evento trombótico de este tipo en España. Hasta ahora no se ha acreditado la relación causal entre la vacuna y los trombos. Estamos en buenas manos, tranquilidad", ha comentado en una entrevista en La Sexta.

La alerta ha surgido a raíz de que las autoridades sanitarias de Austria hayan inmovilizado, de manera preventiva, el lote ABV5300 de la vacuna COVID-19 Vaccine AstraZeneca, después de que recibieran dos notificaciones de casos graves relacionados con la administración de la vacuna del citado lote. Las autoridades austriacas han informado de que una persona de 49 años sufrió trombosis múltiples 10 días después de recibir la vacuna y falleció; otra persona de 35 años sufrió un tromboembolismo pulmonar después de vacunarse y está recuperándose. Ambos habían recibido la vacuna del mismo lote. "Se han iniciado las investigaciones pertinentes y en este momento no hay ninguna evidencia de que la vacuna sea la causa de estos acontecimientos adversos notificados", recoge la AEMPS en una nota, tras considerar que no existen motivos que justifiquen la adopción de medidas cautelares sobre este lote, por lo que se podrá continuar con el plan de vacunación previsto para estas unidades en España.

Aunque se considera poco probable, las autoridades sanitarias están investigando si pudiese existir algún problema de calidad con este lote, que ha sido distribuido en 17 países de la UE, incluido en España, y comprende un millón de dosis de la misma. "La fecha de distribución del lote en España ha sido el 12 de febrero, habiéndose recibido y distribuido 228.000 dosis", indica la Agencia española del medicamento.

Por su parte, la EMA ha emitido también este miércoles un comunicando asegurando que "actualmente no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios con esta vacuna".

El comité de seguridad de la EMA está revisando este tema, investigando los casos notificados con el lote, así como todos los demás acontecimientos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos de sangre que hayan sido notificados después de la vacunación. "La información disponible hasta el momento indica que el número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el observado en la población general", reiteran las mismas fuentes.

Así, a fecha del 9 de marzo de 2021, se habían notificado 22 casos de episodios tromboembólicos entre los 3 millones de personas inoculadas con la vacuna COVID-19 AstraZeneca en el espacio económico europeo.

El Comité Europeo de Farmacovigilancia (PRAC) ha anunciado que continuará su evaluación de cualquier "problema potencial" con el lote, así como su revisión de eventos tromboembólicos y condiciones relacionadas, de los cuales seguirá informando la EMA a medida que avanza la evaluación.

Cabe recordar que tanto en Aragón, como en el resto de España, los efectos secundarios que se han notificado en relación a la vacuna -administrada a menores de 55 años- suelen ser leves y de corta duración (24-48h), más comunes entre los jóvenes, ya que en esta franja de edad la población suele reaccionar de modo más potente frente a las vacunas, como explican a HERALDO.es los investigadores.