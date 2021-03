Siete curiosidades sobre cómo se trabaja en la web de HERALDO

Los periodistas de Heraldo.es no son ‘umpa lumpa’ que estén trabajando 24 horas sin descanso, sino que cumplen horarios de ocho horas por turnos para completar el espectro de toda la jornada. Uno de los fuertes de la web es que da servicio al lector en tiempo real, esto es, cuando ocurre un incendio, un accidente o un asalto al Capitolio, la vocación de servicio público obliga a ofrecer con rapidez la máxima información contrastada posible. Heraldo.es se actualiza constantemente en función de lo que va ocurriendo, si bien es cierto que la gran renovación se da a las cinco de la mañana cuando se ofrece al lector la portada con la que arranca el día. Desde las 7.00 ya hay un equipo que nutre de nuevos contenidos la edición digital, antes de que a las 9.00 se produzca una reunión para poner en común y debatir los temas que cada redactor va a trabajar. A las 10.00 hay otro encuentro de coordinación entre quienes llevan la web y quienes se responsabilizan del papel, que se repetirá en horario vespertino, en torno a las 18.00. Estas reuniones son eminentemente presenciales, pero desde hace unos meses también hay quienes están teletrabajando y se incorporan por videollamada . Desde que comenzó la pandemia hay parte de la redacción que trabaja desde casa para poder respetar los aforos y las medidas de seguridad en la sede central de la redacción en Independencia, 29.

Sabido es que los medios digitales muchas veces se dejan tentar por el ‘clickbait’ y por los contenidos virales, esos que privilegian el tráfico sobre la veracidad: más visitas son más impresiones publicitarias y, por tanto, más ingresos. No obstante, aunque estas noticias más frívolas puedan tener su espacio, la web Heraldo.es se vertebra esencialmente de información reposada, contrastada y veraz: periodismo en lugar de ciberanzuelos. A lo largo de los dos últimos años, HERALDO ha llevado a cabo un ‘proyecto de fidelización’ con la audiencia de la web y ha estudiado quiénes son los usuarios fieles para conocer mejor sus inquietudes informativas. Así, se ha comprobado que los lectores son muy sensibles a la información local, desde una perspectiva más humana y cercana que la que habitualmente ofrecen las instancias políticas. Es evidente que los sucesos siempre están entre lo más consumido, como también lo es la información deportiva local. Más curioso resulta comprobar el gancho que tienen las efemérides y las curiosidades históricas, así como el siempre invencible horóscopo. Con el encierro doméstico de la pasada primavera, la audiencia de la web batió récords al superar en mayo los 7 millones de usuarios únicos, según el informe de ComScore, la empresa de medición oficial que contabiliza en España las visitas a través de móviles, tablet y ordenadores de mesa. La crisis del coronavirus espoleó la necesidad de información digital y Heraldo.es creció un 112% con respecto a mayo de 2019.

El lector habrá advertido que en las informaciones de HERALDO existe la pestañita de ‘trust project’, que vendría a ser como un sello que garantiza que la información es veraz y está elaborada con fuentes fiables . Se trata de un indicador de confianza para demostrar que la noticia se ha elaborado “sin intereses ocultos, con equidad y exactitud”. Es, en esencia, un arma contra las tan traídas y llevadas ‘fake news’ , que mediante cuentas anónimas y automáticas (bots) y con acontecimientos como el Brexit o la presidencia de Trump han generado tanta desconfianza y desinformación. Es más, han llegado a presentar la estrategia del bulo como muestra de pensamiento crítico cuando en los 125 años de historia de este diario se ha demostrado que los hechos no son relativos y que esa visión erosiona la confianza y devalúa la verdad. Como curiosidad del Trust Project ha de añadirse que los periodistas dejan su pequeño perfil asociado a la noticia para que el lector sepa quién les está informando. El trabajo en la página web también puede ser una especie de cura de humildad para los periodistas. Los lectores suelen indicar fallos, erratas y, también, apoyar o desdeñar alguna información en función de las cifras de visualizaciones que tiene cada noticia y que muestran crudamente si ha interesado o no.

¿Quién hace qué en Heraldo.es?

La ductilidad es clave en el entorno digital. Mientras unos periodistas dedican más tiempo a ordenar las informaciones en las portadas digitales, otros se encargan preferiblemente de que los temas lleguen a las redes y los hay -por ejemplo- que se centran en los directos de los partidos. No obstante, todos elaboran informaciones, publican galerías, validan comentarios, envían newsletters... Si bien persiste la clásica especialización por secciones, no son compartimentos estanco como en el periodismo clásico. Aunque lo principal, por descontado, es tener olfato y criterio. Ese que también se demuestra a la hora de utilizar los cintillos de “urgente” o “última hora” en la parte superior de la web, de los que no debe abusarse. Esta última suele ser decisión del portadista, que es el periodista que lleva la portada y tiene que jerarquizar las noticias, manejar los entresijos técnicos y evitar que ninguna noticia se quede por el camino. Es una pieza clave para el funcionamiento de la web y un perfil que nació a la par que la versión online.