Pagar por ir al baño: "En un edificio público no tendrían que cobrar por esto"

Pese a la pandemia, la estación Delicias de Zaragoza es un continuo punto de paso de personas. Por supuesto de viajeros, pero también de acompañantes, de comerciantes o emprendedores que tienen allí sus negocios y hasta de paseantes que, en su ruta diaria por la ciudad, incluyen la terminal de tren y bus. En este contexto, los baños de la intermodal son más que necesarios y cientos de personas entran a diario en ellos.

A partir de final de año habrá que pagar un euro por usarlos. Como ya ocurre en las estaciones de Atocha (Madrid) y Sants (Barcelona), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha encargado a una empresa una reforma integral de estas instalaciones en Delicias, Chamartín (Madrid) y Alicante. Los viajeros con billete podrán usar gratis los baños de la zona de embarque, pero para el resto serán de pago.

Aunque el Adif señala que la acogida en las estaciones donde se ha instalado este sistema “ha sido buena”, quienes ayer se pasaban por la estación no lo veían, en general, con buenos ojos. “Esto es una necesidad básica, me parece mal tener que pagar por ir al baño”, apuntaba Ángel Vitaller, vecino de Zaragoza que usa la estación habitualmente para ir a Alagón.

Álvaro Martínez, barcelonés de paso en Zaragoza camino de Sevilla por motivos de trabajo, tampoco bendecía la idea: “Claro que no estoy de acuerdo. Esto no es Austria. Si ya tenemos que pagar por hacer nuestras necesidades, ¿qué será lo próximo?”, reflexionaba. Paco Romero, vecino de Zaragoza de paseo por la estación, añadía que “en un edificio público no tendrían que cobrar por cosas así”.

Quienes están todos los días en este mastodóntico espacio confirman que los baños se usan con frecuencia. Pablo Fuentes, vendedor de la ONCE en la zona de salidas desde hace ocho años, dice -señalando al baño- que “hay mucha gente que entra ahí”. “Lo usa la gente que viaja y la gente que no viaja, o que simplemente están de paso”, cuenta. En su opinión, “si el edificio es del Estado no se debería cobrar”. Pilar Cabrera y Vanessa Peralta, empleadas de la tienda Ale-hop, señalan que “está bien que se arreglen los baños”, pero ven “mal” que se cobre. “Los billetes ya son caros, y que encima te hagan pagar para ir al baño...”, critican.

El proyecto de Adif prevé que los baños tengan “una imagen de higiene, confort, seguridad y relax, además de ofrecer una atención permanente presencial y especializada” para dar “unos minutos de bienestar” al usuario. Ángel Manuel Rodríguez, militar de la base aérea y usuario habitual de los servicios, cree que “no necesitan reforma”, ya que “están bien”. “Si cobran solo para cubrir el gasto de la reforma, no me parece mal; pero si se va a dejar para ganar dinero...”, opina.

Se pondrán en marcha en noviembre próximo y costará un euro el acceso.

Los de la calle, de capa caída

En las calles de Zaragoza actualmente hay cinco baños públicos, aunque su uso está de capa caída. Para entrar en ellos hay que pagar 30 céntimos de euro. En su día, el Ayuntamiento pensó en llegar a un acuerdo con los bares de la ciudad para que ofrecieran sus baños a los ciudadanos sin necesidad de tener que consumir en su interior. Sin embargo, ese convenio nunca llegó a firmarse.

En la calle solo quedan cinco baños públicos, después de que se cerraran los del parque Tío Jorge, el parque Torre Ramona y el parque Castillo Palomar por su escaso uso. De los cinco que quedan, el único que tiene cierta aceptación es el del paseo de la Constitución (2.214 usos en todo 2020). Las entradas en el resto fueron testimoniales, con 153 en Echegaray y Caballero, 85 y 79 en los dos del parque Grande y 71 en el parque Pignatelli.

Los baños más céntricos se limpian todos los días de lunes a viernes, mientras que los más alejados (y menos usados), tres días a la semana. Con ellos se aplica un plan de limpieza, mantenimiento, desinfección, reposición de papel y jabón y revisión